Врач Терновой назвал ошибки, допускаемые при падении на льду

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падение

Врач Константин Терновой: идти по скользкой поверхности нужно, слегка согнув колени.

Зимняя гололедица повышает риски падений и травм. Врач Терновой обратил внимание, что многие люди при падении совершают одинаковые ошибки.

«В момент падения на льду в зимнее время года люди стараются выставить руки вперед или упасть на бок. Однако ни один из этих вариантов не предотвратит травматичную ситуацию, более того, может привести к серьезным ушибам и переломам», - сказал он об этом.

Терновой напомнил, что падение всегда связано с вероятностью перелома. Так, при падении на спину можно сломать позвонки или удариться затылком, заполучив черепно-мозговую травму. В результате падения на бок можно повредить лучевую и плечевую кость, тазобедренные суставы.

Если человек падает вперед и выставляет руки, может сломать лучевые кости, предупредил врач.

По словам Тернового, падение на льду часто бывает обусловлено несколькими причинами. Многие падает из-за невнимательности, постоянного отвлечения внимания на телефон. Также фактором падения может оказаться скользкая подошва или неправильная техника ходьбы по скользкому. Он заявил, что зимой нужно обязательно следить за дорогой, смотреть под ноги, а идя по льду – контролировать свой баланс.

«Если человек понимает, что ему придется идти по льду, лучше слегка согнуть колени и отложить телефон, чтобы освободить руки для балансирования», - подчеркнул медик в беседе с «Вечерней Москвой».

До этого травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, как правильно ходить зимой по скользким улицам.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что случайная травма от падения на льду может оказаться для человека смертельно опасной, на такой риск указал травматолог Роман Ворожбит.

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Константин Терновой
Константин Терновой
Здоровье
врач — травматолог-ортопед
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