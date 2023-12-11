Травматолог Абакаров: при падении важно правильно сгруппироваться

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падение на скользком

Травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, как правильно ходить зимой по скользким улицам.

Абакаров отметил, что зимой посещение россиянами пунктов травматологии традиционно возрастает.

«Помимо скользких улиц в перечень причин травм попадают и активные виды отдыха – катание на «ватрушках», лыжах, коньках. Все это при несоблюдении правил безопасности, нередко приводит к высокому риску получить травму», - предупредил врач в комментарии Общественной службе новостей.

Травматолог Абакаров посоветовал зимой для профилактики падений на улицах правильно передвигаться.

Как нужно ходить зимой, чтобы не поскользнуться:
  • Идти с осторожностью, не торопясь, при необходимости держась за поручи или подходящие предметы;
  • Корпус следует немного наклонить вперед;
  • Не нужно держать руки в карманах, правильнее держать их по бокам, слегка растопырив;
  • Следует делать маленькие шаги;
  • Обувь должна быть с рифленой прорезиненной подошвой.
«Если падение неизбежно, очень важно правильно сгруппироваться. Если вы все-таки получили повреждение, следует немедленно обратиться к врачу», - поделился травматолог.

Признаки серьезной травмы:
  • Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.
  • Отек и гематома в месте травмы.
  • Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.
  • Видимая деформация.
Если была повреждена конечность, нельзя пытаться возобновлять движение ею – такие попытки могут привести к опасным осложнениям, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.

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Ибрагим Абакаров
Ибрагим Абакаров
Здоровье
травматолог-ортопед
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Теги : травмы, зима, Ибрагим Абакаров
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