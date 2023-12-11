Травматолог Абакаров: при падении важно правильно сгруппироваться

«Помимо скользких улиц в перечень причин травм попадают и активные виды отдыха – катание на «ватрушках», лыжах, коньках. Все это при несоблюдении правил безопасности, нередко приводит к высокому риску получить травму», - предупредил врач в комментарии Общественной службе новостей.

Идти с осторожностью, не торопясь, при необходимости держась за поручи или подходящие предметы;

Корпус следует немного наклонить вперед;

Не нужно держать руки в карманах, правильнее держать их по бокам, слегка растопырив;

Следует делать маленькие шаги;

Обувь должна быть с рифленой прорезиненной подошвой.

«Если падение неизбежно, очень важно правильно сгруппироваться. Если вы все-таки получили повреждение, следует немедленно обратиться к врачу», - поделился травматолог.

Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.

Отек и гематома в месте травмы.

Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.

Видимая деформация.

Абакаров отметил, что зимой посещение россиянами пунктов травматологии традиционно возрастает.Травматолог Абакаров посоветовал зимой для профилактики падений на улицах правильно передвигаться.Как нужно ходить зимой, чтобы не поскользнуться:Признаки серьезной травмы:Если была повреждена конечность, нельзя пытаться возобновлять движение ею – такие попытки могут привести к опасным осложнениям, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что руст суставов может оказаться неожиданным симптомом гипотонии

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