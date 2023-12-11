Травматолог Абакаров: при падении важно правильно сгруппироваться
Травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, как правильно ходить зимой по скользким улицам.
Абакаров отметил, что зимой посещение россиянами пунктов травматологии традиционно возрастает.
«Помимо скользких улиц в перечень причин травм попадают и активные виды отдыха – катание на «ватрушках», лыжах, коньках. Все это при несоблюдении правил безопасности, нередко приводит к высокому риску получить травму», - предупредил врач в комментарии Общественной службе новостей.
Травматолог Абакаров посоветовал зимой для профилактики падений на улицах правильно передвигаться.
Как нужно ходить зимой, чтобы не поскользнуться:
- Идти с осторожностью, не торопясь, при необходимости держась за поручи или подходящие предметы;
- Корпус следует немного наклонить вперед;
- Не нужно держать руки в карманах, правильнее держать их по бокам, слегка растопырив;
- Следует делать маленькие шаги;
- Обувь должна быть с рифленой прорезиненной подошвой.
«Если падение неизбежно, очень важно правильно сгруппироваться. Если вы все-таки получили повреждение, следует немедленно обратиться к врачу», - поделился травматолог.
Признаки серьезной травмы:
- Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.
- Отек и гематома в месте травмы.
- Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.
- Видимая деформация.
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Ибрагим Абакаров
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травматолог-ортопед
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