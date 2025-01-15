«Может влиять на артериальное давление»: врач назвал опасные последствия заложенности носа

«Иногда причиной блокировки являются увеличенные миндалины, искривление носовой перегородки, насморк, опухоли или полипы в носу или носоглотке», - добавил специалист.

«Наряду с неприятными ощущениями, заложенность носа может повлиять на артериальное давление и спровоцировать заболевания, которые не всегда связаны с носом, например, тонзиллит», - поделился Маневич с РИАМО

Выделения из носа с кровью или гноем;

Головная боль, которая локализуется в области щек и лба и становится сильнее при движении или наклонах головы;

Повышение температуры;

Боль в области уха;

Частое чихание с ощущением зуда в носу.

Врач-оториноларинголог Маневич рассказал, что заложенность носа могут объяснять разные причины – аллергия, вирусные инфекции, анатомические особенности.Врач подчеркнул, что последствия заложенности носа могут быть опасными для человека. Маневич объяснил, что вдыхаемый носом воздух поступает в легкие – при этом, проходя через носовые ходы, он очищается, согревается и увлажняется. Если же нос оказывается «заблокированным», человек рефлекторно начинает дышать ртом, из-за чего. воздух не фильтруется и проходит в легкие холодным и сухим. Также вместе с ним могут проникать микробы, что повышает риск возникновения разнообразных патологий.Человека с заложенным носом могут преследовать головные боли, боль в горле, кашель, слабость. Кроме того, изо рта и носа у него появляется неприятный запах.Одним из самых опасных симптомов, возникающих в связи с заложенностью носа, является ее стойкость. Если нос остается заложенным более недели, это повод незамедлительно обратиться к специалисту, подчеркнул лор.Также Маневич назвал другие потенциально опасные признаки, возникающие при заложенности и требующие обязательного обследования:Лор предупредил, что самолечение при заложенности носа, сопровождаемой такими симптомами, или длящейся слишком долго, может усугубить проблему и спровоцировать развитие других патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хронический насморк повышает для человека риск смерти , на такую вероятность указал врач-оториноларинголог Константин Добрецов.

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