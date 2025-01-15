В Россию пришел «молниеносный» грипп. Врачи раскрывают его особенности и риски

«Из года в год появляются разные штаммы гриппа. Они чередуются, меняются, возникают совсем новые или возвращаются старые. В этом году чаще других встречается свиной грипп (H1N1), который в 2009 году вызвал эпидемию в нашей стране», - рассказала врач Надежда Чернышова.

Резкое повышение температуры до очень высоких значений;

Мышечная боль, ломота;

Ощущение рези, давления в глазах;

Одышка;

Быстрое «опускание» инфекции в легкие с риском развития пневмонии.

«В самом тяжелом случае может наступить полиорганная недостаточность, когда все органы выходят из строя», - предупредила Чернышова.

При кашле может выделяться кровь;

Наблюдается посинение носогубного треугольника;

Бледнеет кожа;

Человек испытывает полное оглушение;

В крови резко снижается содержание кислорода;

Телесные боли могут быть крайне сильными;

Может нарушаться работа почек, печени;

Возможны кишечные проявления: боль в животе, диарея, рвота.

«Даже при незначительных признаках заболевания лучше оставаться дома, особенно если первыми проявлениями стали боль в глазах и резь в мышцах. Также стоит помнить, что грипп начинается именно с высокой температуры, а не с насморка или кашля», - поделились врачи.

СМИ информируют, что в Россию пришел «молниеносный» грипп – штамм, который в 2009 году вызвал массовую заболеваемость, сопоставимую с эпидемией.В беседе с «Вечерней Москвой» медик раскрыла особенности данного варианта гриппа. По словам Чернышовой, он отличается очень быстрым развитием, за что и был прозван «молниеносным». В течение дня заболевший человек может поначалу чувствовать себя относительно неплохо, но затем его самочувствие за считанные часы достигает острой стадии с тяжелыми симптомами и риском развития опасных осложнений.Вот симптомы гриппа:Другой эксперт, иммунолог Николай Крючков, также обратил внимание на то, что свиной грипп прогрессирует и переходит в тяжелую форму гораздо быстрее обычного. Специалист констатировал, что при заражении им с большей вероятностью развивается воспаление легких.Врач подчеркнул, что при заболевании гриппом возможен летальный исход. Грипп каждый год становится причиной смерти многих людей,заявил Крючков.По его словам, «молниеносный» грипп лечить тяжелее, потому что организм поражается сильнее.Врачи объясняют, что в его случае могут возникать более тяжелые, чем при обычном ОРВИ или гриппе симптомы.Учитывая существующую сегодня вероятность заражения, специалисты советуют по возможности избегать многолюдных мест и носить маски. При подозрении на грипп нужно обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что утверждения о пользе куриного бульона при простуде и гриппе – не более чем миф

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