Доктор Мясников: куриный бульон не лечит простуду, это миф
Употребление куриного супа не помогает при ОРВИ, это миф, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
— Я видел работу старую 70-х годов, где сравнивали действие куриного супа с противовирусными препаратами: говорили, что суп работает не хуже. Другое дело, что противовирусные в те годы вообще не работали, — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
При этом куриный бульон помогает легче переносить простуду. По словам медика, человеку делается «субъективно легче».
Почему при простуде рекомендуют куриный бульон?
Куриный бульон часто рекомендуется при простуде по нескольким причинам:
Он помогает поддерживать уровень жидкости в организме, что особенно важно при простудах, когда может возникать обезвоживание (например, при потении или насморке).
Куриный бульон содержит витамины и минералы, которые могут поддерживать иммунную систему.
Некоторые исследования показывают, что куриный бульон обладает противовоспалительными свойствами, уменьшая признаки простуды (воспаление горла и заложенность носа).
Куриный бульон легко усваивается и не нагружает желудок, что особенно важно, когда аппетит снижен.
Теплый бульон облегчает симптомы, такие как боль в горле и заложенность носа.
Ранее Мясников говорил, что лечить ОРВИ бесполезно.
— Есть народная мудрость: «Если насморк лечить, он пройдет через семь дней, а не лечить — пройдет через неделю». Это правда. Вирусное заболевание — болезнь ограниченная сама по себе. Лечишь ты его или не лечишь — течение болезни не станет короче. Остается воевать с симптомами и ждать, когда она сама пройдет. Температура высокая — сбиваем. Тошнота — принимаем противорвотное. Рвет — пьем больше жидкости. Как правило, обычная инфекция проходит сама в течение одной-двух недель, — отмечал медик.
Он советовал «отлежаться», пить много теплого питья и ждать. Антибиотики при вирусной инфекции вообще не действуют.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий
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