Химик Васильев: использование фольги при готовке чревато опасными последствиями

«Алюминий — металл неустойчивый и будет взаимодействовать с органическими кислотами, солью. При этом его соединения могут попадать в пищу», - предупредил он в комментарии NEWS.ru.

Химик Васильев напомнил, что пищевая фольга изготавливается из алюминия, который может взаимодействовать с некоторыми компонентами продуктов. Эксперт заявил, что лучше не использовать фольгу для приготовления кислых и соленых блюд.Васильев отметил, что использование пищевой фольги при готовке чревато опасными для организма последствиями. По словам эксперта, токсичность алюминия, из которого изготавливается фольга, считается низкой – тем не менее, существуют сведения о его негативном влиянии на почки и желудочно-кишечный тракт.Кроме того, добавил специалист, исследователи указывают на риск болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, который повышается для людей, часто употребляющих пищу, приготовленную в фольге. Несмотря на дискуссионность этой теории, лучше избегать частного применения фольги в домашней кулинарии, считает Васильев. Также, добавил он, не следует пользоваться незащищенной алюминиевой кухонной утварью.До этого токсиколог Михаил Кутушов сообщил , что при запекании пищи в фольге в блюда могут проникать нежелательные компоненты – например, вещества ксеноэстрогены, Данные вещества обладают свойством накапливаться в человеческом организме и провоцировать опасные нарушения, включая гормональный дисбаланс, проблемы с щитовидной железой, опухолевые процессы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему многие врачи считают вредным использование туалетной бумаги

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