Как отличить от простуды: врач Чернышова указала на три «стопроцентных» признака гриппа

«Вот три признака, которые сразу указывают на грипп и которые невозможно спутать с ОРВИ», - сказала Чернышова Life.ru

Крайне резкое повышение температуры до 38 градусов и больше;

Боль в мышцах, которую пациенты также описывают как ломоту;

Головная боль.

После новогодних праздников в России происходит подъем заболеваемости гриппом, простудой и другими сезонными ОРВИ – сказывается возвращение людей на рабочие места, возобновление учебы у школьников и студентов. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как отличить грипп от простуды от ОРВИ. Она посоветовала обращать внимание на три признака.Медик указала на три «стопроцентных» признака гриппа:Чернышова добавила, что также при гриппе может возникать боль в глазах.Она подчеркнула, что гриппу не свойственно начинаться с кашля или насморка- первой о нем обычно сигнализирует телесная боль и ломота.При подозрении на грипп нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начал распространяться «молниеносный» грипп, он же свиной грипп штамма типа A (H1N1). Врачи предупредили , что данному варианту свойственно особенно быстрое прогрессирование и появление тяжелого состояния с риском опасных осложнений.

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