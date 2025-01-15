Кардиолог Кондрахин: хроническая перегрузка нервной системы может вести к «разбитому» сердцу

«Синдром разбитого сердца» возникает в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, которое относится к адреналиновой системе. Когда человек находится в состоянии сильного стресса или в ситуации, способствующей повышению уровня гормонов. Например, тестостерона, - пояснил врач в комментарии « ВМ ».

Боль в груди;

Чувство нехватки воздуха;

Снижение давления;

Дурнота, обморок;

Аритмия;

Другие признаки сердечной недостаточности.

В Москве женщина попала в больницу с синдромом разбитого сердца – состоянием, напоминающим инфаркт, возникшим у нее после ссоры с мужем. Кардиолог Андрей Кондрахин подтвердил, что сильное волнение и негативные переживания могут быть причиной «разбитого» сердца – по-другому, стрессовой кардиомиопатии.Кондрахин добавил, что ЭКГ при данном заболевании показывает неспецифичные изменения, которые ассоциируются с предынфарктным состоянием. Пострадавший человек при этом испытывает сильные боли в грудной клетке и тяжелые ощущения. По словам кардиолога, данное нарушение является «очень серьезным приступом».Кондрахин обратил внимание, что хроническая перегрузка нервной системы тоже может вести к «разбитому» сердцу, способствуя нарушениям в системе его кровообращения. Врач отметил, что не существует универсального правила, позволяющего избежать развития этой болезни. Синдром разбитого сердца является патологией, которую невозможно предотвратить.Симптомы «разбитого» сердцаДо этого врач-кардиолог Олег Варфоломеев сообщил , что синдрому разбитого сердца в большей мере подвержены люди, испытывающие много стресса, печали и гнева.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца могут возникать из-за проблем с щитовидной железой

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