Кардиолог Кондрахин: хроническая перегрузка нервной системы может вести к «разбитому» сердцу

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синдром разбитого сердца

Врач-кардиолог Кондрахин предупредил, что чаще всего от разбитого сердца страдают не пожилые, а более молодые люди.

В Москве женщина попала в больницу с синдромом разбитого сердца – состоянием, напоминающим инфаркт, возникшим у нее после ссоры с мужем. Кардиолог Андрей Кондрахин подтвердил, что сильное волнение и негативные переживания могут быть причиной «разбитого» сердца – по-другому, стрессовой кардиомиопатии.

«Синдром разбитого сердца» возникает в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, которое относится к адреналиновой системе. Когда человек находится в состоянии сильного стресса или в ситуации, способствующей повышению уровня гормонов. Например, тестостерона, - пояснил врач в комментарии «ВМ».

Кондрахин добавил, что ЭКГ при данном заболевании показывает неспецифичные изменения, которые ассоциируются с предынфарктным состоянием. Пострадавший человек при этом испытывает сильные боли в грудной клетке и тяжелые ощущения. По словам кардиолога, данное нарушение является «очень серьезным приступом».

Кондрахин обратил внимание, что хроническая перегрузка нервной системы тоже может вести к «разбитому» сердцу, способствуя нарушениям в системе его кровообращения. Врач отметил, что не существует универсального правила, позволяющего избежать развития этой болезни. Синдром разбитого сердца является патологией, которую невозможно предотвратить.

Симптомы «разбитого» сердца
  • Боль в груди;
  • Чувство нехватки воздуха;
  • Снижение давления;
  • Дурнота, обморок;
  • Аритмия;
  • Другие признаки сердечной недостаточности.
До этого врач-кардиолог Олег Варфоломеев сообщил, что синдрому разбитого сердца в большей мере подвержены люди, испытывающие много стресса, печали и гнева.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца могут возникать из-за проблем с щитовидной железой.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт
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