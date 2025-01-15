Кардиолог Кондрахин: хроническая перегрузка нервной системы может вести к «разбитому» сердцу
Врач-кардиолог Кондрахин предупредил, что чаще всего от разбитого сердца страдают не пожилые, а более молодые люди.
В Москве женщина попала в больницу с синдромом разбитого сердца – состоянием, напоминающим инфаркт, возникшим у нее после ссоры с мужем. Кардиолог Андрей Кондрахин подтвердил, что сильное волнение и негативные переживания могут быть причиной «разбитого» сердца – по-другому, стрессовой кардиомиопатии.
«Синдром разбитого сердца» возникает в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, которое относится к адреналиновой системе. Когда человек находится в состоянии сильного стресса или в ситуации, способствующей повышению уровня гормонов. Например, тестостерона, - пояснил врач в комментарии «ВМ».
Кондрахин добавил, что ЭКГ при данном заболевании показывает неспецифичные изменения, которые ассоциируются с предынфарктным состоянием. Пострадавший человек при этом испытывает сильные боли в грудной клетке и тяжелые ощущения. По словам кардиолога, данное нарушение является «очень серьезным приступом».
Кондрахин обратил внимание, что хроническая перегрузка нервной системы тоже может вести к «разбитому» сердцу, способствуя нарушениям в системе его кровообращения. Врач отметил, что не существует универсального правила, позволяющего избежать развития этой болезни. Синдром разбитого сердца является патологией, которую невозможно предотвратить.
Симптомы «разбитого» сердца
- Боль в груди;
- Чувство нехватки воздуха;
- Снижение давления;
- Дурнота, обморок;
- Аритмия;
- Другие признаки сердечной недостаточности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца могут возникать из-за проблем с щитовидной железой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт
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