3 эмоции, которые "разбивают" ваше сердце - кардиолог Варфоломеев

"Эти эмоции повышают риск внезапной сердечной недостаточности, называемой стрессовой кардиомиопатией, и других смертельных сердечных заболеваний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Когда вы в депрессии, ваше тело вырабатывает много гормонов стресса, которые вызывают учащение пульса и артериального давления. Психосоциальные факторы, такие как горе и депрессия, могут способствовать сердечному приступу, сердечным заболеваниям и остановке сердца".

"Повреждение сердца может развиться в результате длительного воздействия гормонов стресса. После обычного всплеска стресса ваше тело должно прийти в норму. Но слишком сильное воздействие стресса может привести к повреждению".

Люди, испытывающие много, могут серьезно повредить своему сердцу.Стрессовая кардиомиопатия — это когда левая половина вашего сердца, которая является основной камерой для перекачивания крови по всему телу, меняет форму и становится больше.Она широко известна как синдром разбитого сердца, потому что часто связан с сильными периодами горя и депрессии. Эти эмоции могут нанести ущерб вашему сердцу.Многие исследования показали, что риск сердечного приступа фактически увеличивается в течение 24 часов после потери любимого человека. Сердце подвергается огромному стрессу, и такие эмоции, как гнев, могут вызвать нарушение сердечного ритма.Но это не только волна сильных эмоций, которые могут повредить ваше сердце.Стресс может вызвать негативную цепную реакцию в вашем теле — если вы злитесь, напряжены или расстроены, естественным ответом вашего тела является выброс гормонов стресса. Эти гормоны включают кортизол и адреналин, которые подготавливают ваше тело к стрессу. Это заставляет ваше сердце биться чаще, а кровеносные сосуды сужаются, чтобы помочь протолкнуть кровь к центру тела.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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