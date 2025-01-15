В Москве госпитализировали женщину с «разбитым» сердцем после ссоры с мужем

Врач подчеркнул, что стрессовый фактор способен вызвать резкий спазм сосудов, в результате чего может возникнуть опасный перепад давления, ведущий к проблемам с сердцем (включая сердечный приступ).

Боль в груди;

Чувство нехватки воздуха;

Снижение давления;

Дурнота, обморок;

Аритмия;

Другие признаки сердечной недостаточности.

В Москве госпитализировали женщину с «разбитым» сердцем, когда после ссоры с мужем она почувствовала неблагополучные симптомы. В частности, пострадавшая жаловалась на нехватку воздуха, тошноту, головную боль. «Скорая» забрала женщину из дома, по пути в больницу медики предположительно диагностировали у пациентки инфаркт миокарда, об этом сообщила «Вечерняя Москва».Жительница Москвы была доставлена в ГКБ №15. Там после дополнительного обследования врачи определили, что настоящей причиной плохого самочувствия у женщины стал синдром разбитого сердца или стрессовая кардиомиопатия. Медики напомнили, что «разбитое» сердце может оказаться следствием сосудистых изменений, возникающих в организме из-за стрессовых ситуаций и пережитых сильных эмоций. В отличие от сердечного приступа, синдром разбитого сердца возникает, когда испытанный стресс заставляет сердечную мышцу быстро ослабевать, причем в основном это происходит у женщин. Их подверженность данной патологии чаще всего возникает в связи с наступлением менопаузы и снижением уровня гормона эстрогена, защищающим у женщин сердце от вредного воздействия стрессовых факторов.Врач Андрей Тяжельников, комментируя случай с «разбитым» сердцем у москвички, заметил, что данное нарушение может вызваться не только конфликтом. Для сердца сильным стрессом могут оказаться и другие обстоятельства – например, зимой это может быть резкий перепад температур, когда человек оказывается на холоде после пребывания в натопленном помещении или в бане.Специалисты считают, что в большинстве случаев пострадавшие не осознают, что страдают этим нарушением, и, несмотря на некоторые симптомы, они не обращаются к врачам.Вот признаки стрессовой кардиомиопатии:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при разных патологиях сердца может возникать затяжной кашель

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