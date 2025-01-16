«Дать овощам постоять»: диетолог раскрыл кулинарный секрет, помогающий снижать холестерин

Вот совет эксперта: нарезанным овощам нужно дать постоять 10 минут перед тем, как начать их готовить, варить, запекать или тушить.

«При готовке фермент ферозиназа, из которого образуется сульфорафан, разрушается. Но если дать овощам постоять 5-10 минут перед тем, как начать готовить их, сульфорафан активируется и выживет в процессе приготовления», - сообщил диетолог.

Помидоры полезно есть вместе с оливковым маслом – такое сочетание позволяет овощам проявить максимум полезных свойств;

При приготовлении супов в них следует вместо бульонных кубиков добавлять пасту мисо из ферментированных соевых бобов;

Помимо пасты мисо в рацион нужно включить и другие ферментированные продукты – они содержат множество бактерий, полезных для микробиома кишечника (он влияет на состояние сосудов и уровень холестерина);

Каждый прием пищи следует начинать с большой порции салата или с овощной нарезки. Это помогает быстрее наесться, дольше сохраняет чувство сытости и позволяет избежать перекусов продуктами, ведущими к повышению холестерина.

Британский диетолог Спектор рассказал, что существует простой кулинарный секрет, который нужно использовать при приготовлении пищи для снижения холестерина в своем организме. Холестерин является необходимым человеческому телу для нормальной работы жироподобным веществом. Но малоподвижность и нездоровое питание часто ведут к тому, что в организме его становится слишком много – при этом избыток холестерина очень вреден для сердечнососудистой системы, так как ведет к образованию атеросклеротических бляшек. С его повышенным уровнем тесно связана подверженность стенокардии, сердечным приступам, инсультам.Диетолог Спектор заявил: существует хитрость, которая не требует дополнительных усилий и позволяет получать больше полезных веществ из еды. Специалист посоветовал использовать этот лайфхак в домашней кулинарии.Как пишет «Доктор Питер», Спектор объяснил, что многие овощи (например, лук, чеснок, капуста) содержат сульфорафан – вещество, улучшающее естественные функции контроля уровней глюкозы и холестерина в организме.Другие рекомендации эксперта для снижения уровня холестерина:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гепатолог Галина Кожевникова предупредила: при употреблении фруктов возникает риск заражения гепатитом. Специалистка рассказала, как этого избежать

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