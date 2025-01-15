Врач Кожевникова предупредила о риске заражения гепатитом через фрукты

«Идеальный вариант — мыть продукты проточной водой, или, например, берете какую-то посуду, там моете, а потом ополаскиваете водой», - посоветовала гепатолог.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом;

Лихорадка;

Усталость;

Потеря аппетита, отвращение к жирной пище;

Тошнота;

Желтуха;

Болезненность в правой верхней части живота.

Врач-гепатолог Галина Кожевникова предупредила в разговоре с НСН, что при употреблении фруктов можно заразиться гепатитом, если есть их немытыми. Причем это относится и к тем фруктам, которые перед употреблением очищаются от кожуры: например, к мандаринам или бананам.Кроме того, добавила Кожевникова, инфекцию можно подхватить как от свежих, так и замороженных фруктов.Медик подчеркнула: во избежание заражения гепатитом А или кишечными инфекциями через фрукты, их надо тщательно мыть.Кожевникова обратила внимание, что плоды, на которых заметны следы явного загрязнения или земли, нуждаются в мытье мыльными или содовыми растворами. Корнеплоды, которые используются для приготовления блюд, правильнее мыть щеткой.Что также важно – это тщательно мыть руки после того, как в них побывали овощи и фрукты. Вдобавок нужно следить за тем, чтобы брызги воды, которыми моются плоды, не попадали на кухонные поверхности и другие продукты.Вирусный гепатит A (болезнь Боткина) – это острое инфекционное поражение печени, сопровождающееся некрозом гепатоцитов. Как правило, передается через зараженную питьевую воду, зараженную пищу, немытые руки (инфицированные люди выделяют вирус со своим калом).Вирус попадает в организм через слизистую оболочку рта, носа или глаз.Симптомы гепатита А:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасность гепатита А зависит от того , насколько сильным иммунитетом обладает заразившийся человек.

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