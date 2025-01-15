Врач Кожевникова предупредила о риске заражения гепатитом через фрукты

96 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-orange-fruits-ZQI6N_jaM_I
мандарины в руках

Врач предупреждает, такому заражению рискуют подвергнуться люди, пренебрегающие тщательным мытьем плодов.

Врач-гепатолог Галина Кожевникова предупредила в разговоре с НСН, что при употреблении фруктов можно заразиться гепатитом, если есть их немытыми. Причем это относится и к тем фруктам, которые перед употреблением очищаются от кожуры: например, к мандаринам или бананам.

Кроме того, добавила Кожевникова, инфекцию можно подхватить как от свежих, так и замороженных фруктов.

Медик подчеркнула: во избежание заражения гепатитом А или кишечными инфекциями через фрукты, их надо тщательно мыть.

«Идеальный вариант — мыть продукты проточной водой, или, например, берете какую-то посуду, там моете, а потом ополаскиваете водой», - посоветовала гепатолог.

Кожевникова обратила внимание, что плоды, на которых заметны следы явного загрязнения или земли, нуждаются в мытье мыльными или содовыми растворами. Корнеплоды, которые используются для приготовления блюд, правильнее мыть щеткой.

Что также важно – это тщательно мыть руки после того, как в них побывали овощи и фрукты. Вдобавок нужно следить за тем, чтобы брызги воды, которыми моются плоды, не попадали на кухонные поверхности и другие продукты.

Что представляет собой гепатит А? Вирусный гепатит A (болезнь Боткина) – это острое инфекционное поражение печени, сопровождающееся некрозом гепатоцитов. Как правило, передается через зараженную питьевую воду, зараженную пищу, немытые руки (инфицированные люди выделяют вирус со своим калом).

Вирус попадает в организм через слизистую оболочку рта, носа или глаз.

Симптомы гепатита А:
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • Лихорадка;
  • Усталость;
  • Потеря аппетита, отвращение к жирной пище;
  • Тошнота;
  • Желтуха;
  • Болезненность в правой верхней части живота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасность гепатита А зависит от того, насколько сильным иммунитетом обладает заразившийся человек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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Теги : гепатит А, фрукты, Галина Кожевникова