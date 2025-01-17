Врач Кондрахин: окунаться в прорубь при имеющихся ментальных нарушениях небезопасно

«Холодная вода может спровоцировать резкий выброс адреналина, что усугубит симптомы психического заболевания. Человек рискует сильно испугаться и начать неадекватно себя вести», - рассказал Кондрахин « Москве 24 ».

Во время предстоящих крещенских купаний людям, у которых имеются ментальные нарушения, стоит отказаться от окунания в прорубь или купель. Под воздействием холодной воды и резкого перепада температур, котором подвергнется их организм, могут произойти нежелательные изменения в психике. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.Медик обратил внимание, что быстрое и сильное охлаждение в такой ситуации является стрессом для организма. Как он может отреагировать на такой стресс, заранее предсказать нельзя. Учитывая это, врач посоветовал не окунаться в прорубь при имеющихся хронических заболеваниях, воспалительных процессах. Последствием пребывания в холодной воде может стать усугубление патологии, ее более интенсивное развитие.Чтобы человек нормально перенес такую процедуру, нужно заниматься закаливанием и не один год, подчеркнул Кондрахин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Андрей Звонков предупредил : у неподготовленных людей одним из самых опасных последствий окунания в прорубь может стать слишком сильное охлаждение, повышающее риск рефлекторной остановки сердца.

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