Врач посоветовал россиянам правильно окунаться в прорубь
Врач Фатенков посоветовал помнить, что погружаться в ледяную воду можно только при отсутствии противопоказаний.
В преддверии крещенских купаний врач Олег Фатенков призвал россиян правильно окунаться в прорубь, об этом сообщил минздрав Самарской области. Медик подчеркнул, что существуют противопоказаниях к такому купанию – некоторым людям не стоит погружаться в холодную воду.
Фатенков перечислил эти противопоказания:
- Сердечно-сосудистые заболевания;
- Заболевания органов дыхания;
- Заболевания нервной системы;
- Проблемы с кожей;
- Беременность и лактация.
Как правильно окунаться в прорубь. Врач Олег Фатенков назвал следующие правила.
«Если противопоказаний к погружению в прорубь нет, то перед погружением необходимо сделать разминку и пробежку, не стоит погружаться в прорубь в мокрой одежде, а также находится в воде более 1-2 минут».
До этого врач Кондрахин предупредил, что окунаться в прорубь небезопасно при имеющихся ментальных нарушениях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Андрей Звонков рассказал, что ныряние в прорубь может серьезно навредить состоянию неподготовленных и незакаленных людей.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Олег Фатенков
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, профпатолог
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