Врач посоветовал россиянам правильно окунаться в прорубь

Сердечно-сосудистые заболевания;

Заболевания органов дыхания;

Заболевания нервной системы;

Проблемы с кожей;

Беременность и лактация.

«Если противопоказаний к погружению в прорубь нет, то перед погружением необходимо сделать разминку и пробежку, не стоит погружаться в прорубь в мокрой одежде, а также находится в воде более 1-2 минут».

В преддверии крещенских купаний врач Олег Фатенков призвал россиян правильно окунаться в прорубь, об этом сообщил минздрав Самарской области. Медик подчеркнул, что существуют противопоказаниях к такому купанию – некоторым людям не стоит погружаться в холодную воду.Фатенков перечислил эти противопоказания:Специалист уточнил, что в случаях патологий купание в ледяной воде может спровоцировать их обострение.Врач Олег Фатенков назвал следующие правила.До этого врач Кондрахин предупредил , что окунаться в прорубь небезопасно при имеющихся ментальных нарушениях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Андрей Звонков рассказал , что ныряние в прорубь может серьезно навредить состоянию неподготовленных и незакаленных людей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.