Врач посоветовал россиянам правильно окунаться в прорубь

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крещенские купания

Врач Фатенков посоветовал помнить, что погружаться в ледяную воду можно только при отсутствии противопоказаний.

В преддверии крещенских купаний врач Олег Фатенков призвал россиян правильно окунаться в прорубь, об этом сообщил минздрав Самарской области. Медик подчеркнул, что существуют противопоказаниях к такому купанию – некоторым людям не стоит погружаться в холодную воду.

Фатенков перечислил эти противопоказания:
  • Сердечно-сосудистые заболевания;
  • Заболевания органов дыхания;
  • Заболевания нервной системы;
  • Проблемы с кожей;
  • Беременность и лактация.
Специалист уточнил, что в случаях патологий купание в ледяной воде может спровоцировать их обострение.

Как правильно окунаться в прорубь. Врач Олег Фатенков назвал следующие правила.

«Если противопоказаний к погружению в прорубь нет, то перед погружением необходимо сделать разминку и пробежку, не стоит погружаться в прорубь в мокрой одежде, а также находится в воде более 1-2 минут».

До этого врач Кондрахин предупредил, что окунаться в прорубь небезопасно при имеющихся ментальных нарушениях.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Андрей Звонков рассказал, что ныряние в прорубь может серьезно навредить состоянию неподготовленных и незакаленных людей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олег Фатенков
Олег Фатенков
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, профпатолог
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Теги : крещенские купания, советы врачей, Олег Фатенков
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