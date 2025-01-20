В России произошли вспышки норовируса. Что врачи советуют знать о нем?

Боль в животе;

Рвота;

Жидкий стул;

Сильная слабость;

Обезвоживание.

«Желудочный грипп» передается через грязные руки, зараженную пищу и воду, напоминают врачи.

«Считается, что все симптомы норовирусной инфекции проходят сами (в легком случае – через 12 часов, в более тяжелых – через 72). Но все это время заболевшим нужно пить как можно больше жидкости, желательно – специальных растворов, восстанавливающих баланс электролитов», - поделился врач-инфекционист.

В нескольких регионах России произошли вспышки норовируса – вирусная кишечной инфекции, которую также называют «желудочным гриппом». Эта инфекция, которая изначально кажется пищевым отравлением, очень заразна, быстро распространяется в закрытых коллективах. По данным «КП», вспышки новровируса были зафиксированы в нескольких школах.Что врачи советуют знать о норовирусе?Вот ключевые симптомы и у детей, и у взрослых:Иногда наблюдается повышение температуры или боль в мышцах.Кандидат медицинских наук Иван Коновалов подчеркнул, что заболевание может поразить людей любого возраста. Среди взрослых пациентов при норовирусе чаще возникает обильная диарея, среди маленьких детей чаще наблюдается рвота.Коновалов добавил, что данная инфекция может значительно ухудшать состояние детей, вызывая обезвоживание. При ее лечении прежде всего необходимо восстанавливать водный баланс.До этого врач-терапевт Евгений Тарасов обратил внимание , что фактически единственной мерой избежать заражения норовирусом является соблюдение гигиенических мер. Вакцинироваться от него невозможно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что случаи норовируса зимой учащаются из-за ослабления иммунитета

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