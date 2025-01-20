Частое мытье рук является одним из проверенных способов не заразиться свиным гриппом

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мытье рук

Врач Наталья Леонтьева посоветовала россиянам чаще мыть руки в течение дня, чтобы избежать заражения сезонным гриппом.

Считается, что в текущем эпидсезоне превалирующим вариантом гриппа будет так называемый свиной грипп (штамм H1N1). Впервые он вызвал массовую заболеваемость, сопоставимую с эпидемией, в 2009 году. Частое мытье рук является одним из проверенных способов не заразиться свиным гриппом, об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Леонтьева.

Медик призвала россиян помнить о существующих сегодня рисках заражения и по возможности избегать мест массового скопления людей.

Также Леонтьева указала на другие способы избежать инфицирования свиным гриппом:
  • Избегать близкого контакта с людьми с симптомами недомогания, ОРВИ;
  • Прикрывать рот и нос салфеткой при чихании, кашле;
  • Не трогать лицо руками, не прикасаться к глазам, носу, рту;
  • Пить в течение дня воду, другие не содержащие сахар напитки;
  • Возвращаясь домой, обязательно мыть руки, ополаскивать лицо.
«Стоит также чаще проветривать и убирать помещения, и делать прививки от гриппа», - добавила терапевт.

Леонтьева обратила внимание, что свиной грипп отличается быстрым развитием патологического процесса – у заболевших быстро повышается температура, возникает головная боль, слабость, мышечная и суставная боль, кашель, насморк, боль в горле, потеря аппетита, тошнота или рвота. Врач подчеркнула, что самую большую опасность этого вида гриппа представляют его осложнения в виде пневмонии, острой дыхательной недостаточности, воспалительного синдрома. В тяжелых случаях они повышают риск летального исхода.

До этого иммунолог Владимир Болибок сообщил, что в В России начался рост заболеваемости ОРВИ, а главными сезонными инфекциями для россиян в этом году станут свиной грипп, коронавирус и метапневмовирус.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым были названы симптомы гриппа, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

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Наталья Леонтьева
Наталья Леонтьева
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : профилактика гриппа, защита от болезней, Наталья Леонтьева
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