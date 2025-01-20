Избегать близкого контакта с людьми с симптомами недомогания, ОРВИ;

Прикрывать рот и нос салфеткой при чихании, кашле;

Не трогать лицо руками, не прикасаться к глазам, носу, рту;

Пить в течение дня воду, другие не содержащие сахар напитки;

Возвращаясь домой, обязательно мыть руки, ополаскивать лицо.

«Стоит также чаще проветривать и убирать помещения, и делать прививки от гриппа», - добавила терапевт.

Считается, что в текущем эпидсезоне превалирующим вариантом гриппа будет так называемый свиной грипп (штамм H1N1). Впервые он вызвал массовую заболеваемость, сопоставимую с эпидемией, в 2009 году. Частое мытье рук является одним из проверенных способов не заразиться свиным гриппом, об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Леонтьева.Медик призвала россиян помнить о существующих сегодня рисках заражения и по возможности избегать мест массового скопления людей.Также Леонтьева указала на другие способы избежать инфицирования свиным гриппом:Леонтьева обратила внимание, что свиной грипп отличается быстрым развитием патологического процесса – у заболевших быстро повышается температура, возникает головная боль, слабость, мышечная и суставная боль, кашель, насморк, боль в горле, потеря аппетита, тошнота или рвота. Врач подчеркнула, что самую большую опасность этого вида гриппа представляют его осложнения в виде пневмонии, острой дыхательной недостаточности, воспалительного синдрома. В тяжелых случаях они повышают риск летального исхода.До этого иммунолог Владимир Болибок сообщил , что в В России начался рост заболеваемости ОРВИ, а главными сезонными инфекциями для россиян в этом году станут свиной грипп, коронавирус и метапневмовирус.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым были названы симптомы гриппа, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

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