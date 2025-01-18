Иммунологом названы симптомы гриппа, требующие срочного обращения к врачу
Иммунолог Крючков предупредил: если симптомы недомогания являются выраженными, необходима медицинская помощь.
Иммунолог Николай Крючков назвал симптомы гриппа, требующие срочного обращения к врачу. Он обратил внимание на то, что большинство россиян не обращаются к врачу при появлении симптомов гриппа или ОРВИ, предпочитая лечиться самостоятельно. Но бывают случаи, когда обратиться к врачу все же необходимо, подчеркнул эксперт. Иммунолог заявил, что одна из причин для срочного обращения к врачу – это утяжеление плохого самочувствия, при котором симптомы заболевания становятся более выраженными и продолжительными.
«К врачу необходимо идти тогда, когда симптомы становятся тяжелыми и продолжительными. Например, когда не помогает прием жаропонижающих при высокой температуре», - об этом Крючков рассказал «Ленте.ру».
Также иммунологом были названы другие симптомы гриппа, при которых нужно обращаться к медикам.
- Ощущение нехватки воздуха или одышка;
- Сильные головные боли;
- Вялость;
- Бледность кожи;
- Посинение носогубного треугольника;
«Лучше не ждать и обращаться за помощью сразу после возникновения симптомов. Нужно провести лабораторную диагностику и определить, не грипп ли это или ковид», - объяснил Николай Крючков.
До этого терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала россиянам укреплять организм, чтобы противостоять сезонным ОРВИ. Она заявила, что ослабление организма является одной из ключевых причин подверженности людей респираторным вирусным инфекциям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Павел Бережанский посоветовал для предотвращения ОРВИ у детей давать им воду.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Николай Крючков
Здоровье
иммунолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий