Иммунологом названы симптомы гриппа, требующие срочного обращения к врачу

«К врачу необходимо идти тогда, когда симптомы становятся тяжелыми и продолжительными. Например, когда не помогает прием жаропонижающих при высокой температуре», - об этом Крючков рассказал «Ленте.ру».

Ощущение нехватки воздуха или одышка;

Сильные головные боли;

Вялость;

Бледность кожи;

Посинение носогубного треугольника;

«Лучше не ждать и обращаться за помощью сразу после возникновения симптомов. Нужно провести лабораторную диагностику и определить, не грипп ли это или ковид», - объяснил Николай Крючков.

Иммунолог Николай Крючков назвал симптомы гриппа, требующие срочного обращения к врачу. Он обратил внимание на то, что большинство россиян не обращаются к врачу при появлении симптомов гриппа или ОРВИ, предпочитая лечиться самостоятельно. Но бывают случаи, когда обратиться к врачу все же необходимо, подчеркнул эксперт. Иммунолог заявил, что одна из причин для срочного обращения к врачу – это утяжеление плохого самочувствия, при котором симптомы заболевания становятся более выраженными и продолжительными.Также иммунологом были названы другие симптомы гриппа, при которых нужно обращаться к медикам.До этого терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала россиянам укреплять организм, чтобы противостоять сезонным ОРВИ. Она заявила , что ослабление организма является одной из ключевых причин подверженности людей респираторным вирусным инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Павел Бережанский посоветовал для предотвращения ОРВИ у детей давать им воду

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