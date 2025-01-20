Возраст от 40 до 65 лет – самый уязвимый для мужчин из-за риска внезапной смерти

«Главной причиной ранней мужской смертности врачи называют изменения в метаболизме, усугубляемые такими факторами, как депрессия, гиподинамия, алкоголь и ишемический стресс», - об этом проинформировал «МК Марий Эл».

Возраст от 40 до 65 лет назван самым уязвимым для мужчин из-за риска внезапной смерти. К этому возрасту в их организме накапливаются нарушения, которые возникают под влиянием нездорового образа жизни. При этом особенностью мужского организма является то, что угрожающие жизни опасные состояния могут развиваться сразу очень резко и стремительно (в отличие от мужчин у женщин процесс ухудшения здоровья происходит постепенно),Медики призывают мужчин внимательнее относиться к своему здоровью с наступлением 40 лет. По их словам, около половины мужчин достигают этого возраста, уже имея серьезные проблемы со здоровьем, многие из которых остаются незамеченными. В частности, многие представители мужского пола живут с недиагностированными проблемами сердечно-сосудистого характера: у них возникают атеросклеротические бляшки и тромбы, формируется артериальная гипертензия. Все это повышает риски инфарктов и инсультов – ключевых причин ранней мужской смертности в возрасте после 40 лет.Врачи обращают внимание, что регулярная физическая активность и спорт, отказ от вредных привычек, здоровое питание и медицинские обследования хотя бы раз в год помогают обнаружить скрытые угрозы и предупреждать их.Также сообщается, что если мужчины преодолевают свой наиболее уязвимый возрастной этап 40 до 65 лет без каких-то тяжелых патологий, то часто доживают до 70–90 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие четыре типа болезней считаются основной причиной ранней смертности

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