Россиян предупредили об ошибках, допускаемых при лечении простуды

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простуда

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каких ошибок нужно избегать, занимаясь лечением простуды.

Врач  Чернышова предупредила россиян об ошибках, допускаемых при лечении простуды. Вот они:
  • Прием антибиотиков;
  • Злоупотребление сосудосуживающими каплями;
  • Чрезмерное употребление чеснока;
  • Слишком горячее питье;
  • Боязнь проветривания помещения.
Чернышова подчеркнула, что при появлении признаков ОРВИ никогда не следует самостоятельно принимать антибиотики.

«Сразу начинать пить антибиотики при простуде – это ошибка. Как правило, большинство простудных заболеваний вирусные. На них антибиотики не действуют», заявила медик в комментарии «Москве 24».

Также, заметила терапевт, люди ошибаются, когда думают, что проникающий в квартиру воздух из открытого окна во время болезни может навредить им.

«Свежий воздух важен для лечения простуды, поэтому помещение необходимо периодически проветривать», - подчеркнула специалист.

Говоря об опасности неправильного использования сосудосуживающих средств от насморка, Чернышова напомнила: длительность применения таких спреев и капель не должна превышать семь дней. Слишком долгое лечение этими препаратами – ошибка, способная привести к формированию опасной зависимости.

Вдобавок врач призвала не пить и не использовать для полоскания горла чересчур горячие жидкости.

«Людям кажется, чем горячее будет их напиток или средство, тем быстрее оно поможет. Но при слишком высокой температуре жидкости можно обжечь слизистую», - предостерегла эксперт.

Указывая на ошибочное использования чеснока, Чернышова отметила, что заболевшие люди часто возлагают на него неоправданные надежды. На самом деле этот продукт не входит в число средств с доказанной эффективностью, а при чувствительном желудке и вовсе может вызывать неприятные симптомы, сказала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начался рост заболеваемости ОРВИ.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : лечение простуды, ошибки в лечении, Надежда Чернышова
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