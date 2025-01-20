Россиян предупредили об ошибках, допускаемых при лечении простуды

Прием антибиотиков;

Злоупотребление сосудосуживающими каплями;

Чрезмерное употребление чеснока;

Слишком горячее питье;

Боязнь проветривания помещения.

«Сразу начинать пить антибиотики при простуде – это ошибка. Как правило, большинство простудных заболеваний вирусные. На них антибиотики не действуют», заявила медик в комментарии « Москве 24 ».

«Свежий воздух важен для лечения простуды, поэтому помещение необходимо периодически проветривать», - подчеркнула специалист.

«Людям кажется, чем горячее будет их напиток или средство, тем быстрее оно поможет. Но при слишком высокой температуре жидкости можно обжечь слизистую», - предостерегла эксперт.

Врач Чернышова предупредила россиян об ошибках, допускаемых при лечении простуды. Вот они:Чернышова подчеркнула, что при появлении признаков ОРВИ никогда не следует самостоятельно принимать антибиотики.Также, заметила терапевт, люди ошибаются, когда думают, что проникающий в квартиру воздух из открытого окна во время болезни может навредить им.Говоря об опасности неправильного использования сосудосуживающих средств от насморка, Чернышова напомнила: длительность применения таких спреев и капель не должна превышать семь дней. Слишком долгое лечение этими препаратами – ошибка, способная привести к формированию опасной зависимости.Вдобавок врач призвала не пить и не использовать для полоскания горла чересчур горячие жидкости.Указывая на ошибочное использования чеснока, Чернышова отметила, что заболевшие люди часто возлагают на него неоправданные надежды. На самом деле этот продукт не входит в число средств с доказанной эффективностью, а при чувствительном желудке и вовсе может вызывать неприятные симптомы, сказала специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начался рост заболеваемости ОРВИ

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