Россиян предупредили об ошибках, допускаемых при лечении простуды
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каких ошибок нужно избегать, занимаясь лечением простуды.
Врач Чернышова предупредила россиян об ошибках, допускаемых при лечении простуды. Вот они:
- Прием антибиотиков;
- Злоупотребление сосудосуживающими каплями;
- Чрезмерное употребление чеснока;
- Слишком горячее питье;
- Боязнь проветривания помещения.
«Сразу начинать пить антибиотики при простуде – это ошибка. Как правило, большинство простудных заболеваний вирусные. На них антибиотики не действуют», заявила медик в комментарии «Москве 24».
Также, заметила терапевт, люди ошибаются, когда думают, что проникающий в квартиру воздух из открытого окна во время болезни может навредить им.
«Свежий воздух важен для лечения простуды, поэтому помещение необходимо периодически проветривать», - подчеркнула специалист.
Говоря об опасности неправильного использования сосудосуживающих средств от насморка, Чернышова напомнила: длительность применения таких спреев и капель не должна превышать семь дней. Слишком долгое лечение этими препаратами – ошибка, способная привести к формированию опасной зависимости.
Вдобавок врач призвала не пить и не использовать для полоскания горла чересчур горячие жидкости.
«Людям кажется, чем горячее будет их напиток или средство, тем быстрее оно поможет. Но при слишком высокой температуре жидкости можно обжечь слизистую», - предостерегла эксперт.
Указывая на ошибочное использования чеснока, Чернышова отметила, что заболевшие люди часто возлагают на него неоправданные надежды. На самом деле этот продукт не входит в число средств с доказанной эффективностью, а при чувствительном желудке и вовсе может вызывать неприятные симптомы, сказала специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России начался рост заболеваемости ОРВИ.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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