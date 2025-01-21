Россиян с гипертонией предупредили о грозящем им слабоумии

«Гипертония может вызывать слабоумие», - заявил медик.

«Это может быть инсульт, может быть поражение маленьких сосудов — микрокровоизлияния, которые вы не чувствуете, но они постоянно происходят, и вы теряете память», - сказал доктор Гандельман.

«Контроль давления имеет колоссальное значение, снижая риск развития слабоумия на много процентов. Артериальное давление должно быть меньше 120 на 80 миллиметров ртутного столба», - постулировал эксперт.

Кардиолог Герман Гандельман предупредил россиян с гипертонией на съемках программы «Жить здорово!» о грозящем им слабоумииГандельман объяснил, что при гипертонии стенки сосудов, как крупных, так и мелких, испытывают повышенное давление крови. При постоянном воздействии такого давления возникают сосудистые повреждения, что крайне негативно сказывается на состоянии мозга. Особенно сильно из-за гипертонии страдают мелкие и тонкие сосуды, которые могут разрушаться, разрываться. В результате нарушается полноценное питание мозга, и его клетки гибнут, что создает предпосылки к развитию разных патологий, включая инсульт и слабоумие.Кардиолог подчеркнул, что для профилактики слабоумия взрослым людям нужно контролировать уровень своего артериального давления.Слабоумие (или сенильная деменция) представляет собой синдром, при котором происходит распад интеллектуальных и психических функций – в частности, происходит постепенная потеря памяти, утрачивается способность логически мыслить, самостоятельно обслуживать себя. До этого психиатр Татьяна Сычова рассказала , что при развитии слабоумия у человека первым делом нарушается кратковременная память, то есть способность помнить последние события своей жизни. Что было вчера, он уже пересказать не может, но при этом детально помнит события далекой юности. Также он перестает ориентироваться, теряется на улице или забывает, где находится.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при слабоумии наблюдается склонность людей оставлять вещи в необычных местах, терять их и при этом обвинять других в воровстве.

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