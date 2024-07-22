Кардиолог Гандельман назвал снижающий давление летний суп

«Холодный огуречный суп способен понизить артериальное давление», - заявил медик.

«Когда мы употребляем минимум четыре грамма чеснока в день, снижается артериальное давление, это показали исследования», - резюмировал врач-кардиолог.

Врач-кардиолог Гандельман рассказал на съемках программы «Жить здорово!» о пользе популярного летнего блюда – огуречного супа – для нормализации давления.По словам Германа Гандельмана, гипотензивный эффект блюда связан с действием его ингредиентов – огурцов и чеснока. Огурцы являются богатым источником калия, который активизирует выведение из организма натрия, способствующего задержке жидкости, возникновению отеков и повышению давления в кровеносных сосудах. Вдобавок в этом летнем супе присутствует чеснок – источник аллицина, который стимулирует в организме выработку окиси азота, расширяющей сосуды (благодаря чему снижается давление крови на их стенки).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жаркую летнюю погоду полезно пить кефир

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