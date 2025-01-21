Неожиданная опасность: при употреблении свежего хлеба легко сломать зуб

«Опасность свежего хлеба кроется в том, что он очень мягкий – пациенты зачастую «вгрызаются» в него. Если зуб с тонкими стенками, например из него удален нерв, от такой нагрузки он может сломаться», - объяснила Голова.

При употреблении свежего хлеба легко сломать зуб, на неожиданную опасность этого продукта указала стоматолог-эндодонтист Виктория Голова. В беседе с NEWS.ru медик констатировала, что такой хлеб является очень мягким, и при его разжевывании нередко происходит слишком сильное смыкание зубов верхнего и нижнего ряда.Также, добавила она, любители свежего хлеба подвергают себя риску повредить челюстные суставы. Спровоцировать такое повреждение может повышенная нагрузка на жевательные мышцы, возникающая, когда человек ест мягкий продукт.Другими продуктами, при употреблении которых можно легко сломать зуб, Голова назвала стейки на кости, свиные ребрышки и попкорн.До этого врач Валерия Антюфеева посоветовала россиянам обращаться за обследованием при постоянном ощущении горечи во рту, поскольку она может возникать при развитии опасных патологий. В их числе медик назвала ГЭРБ (гастроэзофагеальню рефлюксную болезнь), эзофагит (воспаление пищевода), язвенные образования и пищевод Барретта, который является предраковым состоянием, повышающим риск развития рака пищевода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хлеб при желании можно есть ежедневно, не боясь располнеть, это подтвердила врач-эндокринолог Вероника Неудахина.

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