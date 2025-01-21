Мнение врача: хлеб можно есть ежедневно без риска для фигуры
Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рассказала, сколько хлеба можно без опасений съедать каждый день, и с чем его лучше сочетать.
Хлеб можно есть ежедневно без риска для фигуры, при соблюдении здорового в целом рациона он не способствует набору массы тела, об этом врач Неудахина рассказала в беседе с «Лентой.ру». Врач отметила, что преставление о хлебе как о продукте, от которого толстеют, – это распространенный миф.
Неудахина обратила внимание, что хлебу присущ ряд полезных для здоровья свойств.
- Хлеб содержит нужные организму сложные углеводы и обеспечивает его энергией, позволяющей не ощущать усталость в течение дня:
- Хлеб богат витаминами группы В (B1, B2, B6), которые необходимы для нормального функционирования нервной системы;
- Хлеб содержит магний и железо, укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы.
«Чтобы хлеб приносил максимальную пользу, нужно выбирать варианты с минимальным количеством добавок, без сахара и искусственных усилителей вкуса. Без риска для фигуры допустимо съедать два стандартных куска хлеба в сутки. Особенно полезно сочетать его с творогом, яйцами, рыбой, мясом и овощами», - сказала Вероника Неудахина.
Совет специалиста. Покупая хлеб, нужно изучать его состав – на первом месте в списке ингредиентов должна стоять цельнозерновая мука. Именно такой цельнозерновой хлеб обладает вышеперечисленными достоинствами и рекомендуется к употреблению диетологами. Если хлеб называется цельнозерновым, но такая мука в составе находится не на первом месте, значит, его производители лукавят.
До этого врач-диетолог Юлия Чехонина заявила, что при правильном употреблении полезным для здоровья может быть даже хлеб из белой муки высшего сорта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты нужно включат в рацион для продления молодости, об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
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Вероника Неудахина
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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