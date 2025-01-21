Мнение врача: хлеб можно есть ежедневно без риска для фигуры

Хлеб содержит нужные организму сложные углеводы и обеспечивает его энергией, позволяющей не ощущать усталость в течение дня:

Хлеб богат витаминами группы В (B1, B2, B6), которые необходимы для нормального функционирования нервной системы;

Хлеб содержит магний и железо, укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Чтобы хлеб приносил максимальную пользу, нужно выбирать варианты с минимальным количеством добавок, без сахара и искусственных усилителей вкуса. Без риска для фигуры допустимо съедать два стандартных куска хлеба в сутки. Особенно полезно сочетать его с творогом, яйцами, рыбой, мясом и овощами», - сказала Вероника Неудахина.

Хлеб можно есть ежедневно без риска для фигуры, при соблюдении здорового в целом рациона он не способствует набору массы тела, об этом врач Неудахина рассказала в беседе с «Лентой.ру». Врач отметила, что преставление о хлебе как о продукте, от которого толстеют, – это распространенный миф.Неудахина обратила внимание, что хлебу присущ ряд полезных для здоровья свойств.Медик уточнила, что хлеб, который можно есть ежедневно без риска для фигуры, не должен содержать сахар. Также эксперт поделилась мнением о том, в каком количестве можно употреблять данный продукт.Покупая хлеб, нужно изучать его состав – на первом месте в списке ингредиентов должна стоять цельнозерновая мука. Именно такой цельнозерновой хлеб обладает вышеперечисленными достоинствами и рекомендуется к употреблению диетологами. Если хлеб называется цельнозерновым, но такая мука в составе находится не на первом месте, значит, его производители лукавят.До этого врач-диетолог Юлия Чехонина заявила , что при правильном употреблении полезным для здоровья может быть даже хлеб из белой муки высшего сорта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты нужно включат в рацион для продления молодости, об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

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