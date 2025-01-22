«Небольшое количество висцерального жира, расположенного вокруг внутренних органов, необходимо для естественной работы организма, однако его избыток может привести к тяжелым последствиям», - предупредила медик в беседе с Life.ru

«Когда окружность талии превышает 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, речь идет о критическом уровне висцерального ожирения».

Врач Елиашевич напомнила, что при висцеральном ожирении жир откладывается глубоко внутри тела, и это может представлять угрозу для здоровья.Елиашевич объяснила, что узнать о развитии данного типа ожирения можно путем измерения талии. Медиком был назван опасный объем талии при висцеральном ожирении.Врач обратила внимание, что в этом случае повышается риск возникновения опасных патологий, включая болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, жировую болезнь печени. Если человек выявил у себя критический размер талии, ему необходимо посетить терапевта, подчеркнула Елиашевич.Она добавила, что мужчины начинают подвергаться висцеральному ожирению уже после 30–35 лет, когда ведут пассивный образ жизни и неправильно питаются. Накоплению такого жира у них способствует злоупотребление пивом и сахаросодержащими напитками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты взывают особенно интенсивный рост жира в области живота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.