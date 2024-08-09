«Алкоголь, крахмал и фруктоза»: врач Соломатина назвала вызывающие жир на животе пищевые компоненты
Врач-диетолог Елена Соломатина: несбалансированное питание – одна из наиболее частых причин роста жировых отложений на животе.
Врач Соломатина констатировала: главными «виновниками» большого количества жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом – например, сахаросодержащие продукты.
«Сладкая еда стимулирует рост патогенной микрофлоры: в кишечнике развиваются бактерии, которые начинают управлять мозгом и требовать вредной, нездоровой еды. Дальше все скатывается в метаболический синдром, повышается давление, начинаются скачки сахара. А они влияют на аппетит», - объяснила медик.
В беседе с «Вечерней Москвой» Елена Соломатина назвала вызывающие жир на животе пищевые компоненты.
- Алкоголь – повышает аппетит, способствует развитию инсулинорезистентности;
- Крахмал (в хлебе, картошке, макаронах, белом рисе) – в горячем виде резко повышает уровень глюкозы в крови;
- Фруктоза – мешает ощущать насыщение;
- Сахарозаменители – тоже нарушают работу кишечного микробиома, подавляя рост полезных бактерий и провоцируя повышенный аппетит.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить на пустой желудок кофе с сахаром может привести к избыточному жироотложению.
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Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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