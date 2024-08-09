«Алкоголь, крахмал и фруктоза»: врач Соломатина назвала вызывающие жир на животе пищевые компоненты

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жир на животе

Врач-диетолог Елена Соломатина: несбалансированное питание – одна из наиболее частых причин роста жировых отложений на животе.

Врач Соломатина констатировала: главными «виновниками» большого количества жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом – например, сахаросодержащие продукты.

«Сладкая еда стимулирует рост патогенной микрофлоры: в кишечнике развиваются бактерии, которые начинают управлять мозгом и требовать вредной, нездоровой еды. Дальше все скатывается в метаболический синдром, повышается давление, начинаются скачки сахара. А они влияют на аппетит», - объяснила медик.

В беседе с «Вечерней Москвой» Елена Соломатина назвала вызывающие жир на животе пищевые компоненты.
  • Алкоголь – повышает аппетит, способствует развитию инсулинорезистентности;
  • Крахмал (в хлебе, картошке, макаронах, белом рисе) – в горячем виде резко повышает уровень глюкозы в крови;
  • Фруктоза – мешает ощущать насыщение;
  • Сахарозаменители – тоже нарушают работу кишечного микробиома, подавляя рост полезных бактерий и провоцируя повышенный аппетит.
Врач-диетолог констатировала: чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество некрахмалистых овощей, богатых клетчаткой, и с каждым приемом пищи употреблять зелень. Фрукты нужно есть по минимуму и контролировать количество употребляемых жиров, даже полезных.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить на пустой желудок кофе с сахаром может привести к избыточному жироотложению.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : жир на животе, причины ожирения, Елена Соломатина