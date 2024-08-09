«Алкоголь, крахмал и фруктоза»: врач Соломатина назвала вызывающие жир на животе пищевые компоненты

«Сладкая еда стимулирует рост патогенной микрофлоры: в кишечнике развиваются бактерии, которые начинают управлять мозгом и требовать вредной, нездоровой еды. Дальше все скатывается в метаболический синдром, повышается давление, начинаются скачки сахара. А они влияют на аппетит», - объяснила медик.

Алкоголь – повышает аппетит, способствует развитию инсулинорезистентности;

Крахмал (в хлебе, картошке, макаронах, белом рисе) – в горячем виде резко повышает уровень глюкозы в крови;

Фруктоза – мешает ощущать насыщение;

Сахарозаменители – тоже нарушают работу кишечного микробиома, подавляя рост полезных бактерий и провоцируя повышенный аппетит.

Врач Соломатина констатировала: главными «виновниками» большого количества жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом – например, сахаросодержащие продукты.В беседе с « Вечерней Москвой » Елена Соломатина назвала вызывающие жир на животе пищевые компоненты.Врач-диетолог констатировала: чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество некрахмалистых овощей, богатых клетчаткой, и с каждым приемом пищи употреблять зелень. Фрукты нужно есть по минимуму и контролировать количество употребляемых жиров, даже полезных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить на пустой желудок кофе с сахаром может привести к избыточному жироотложению

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