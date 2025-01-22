Эндокринолог связала выпадение волос с нехваткой одного витамина

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волосы

Врач-эндокринолог Анна Невольникова рассказала, по какой причине человек может начать интенсивно терять волосы.

Выпадение волос может быть связано с нехваткой витаминов, об этом эндокринолог Невольникова заявила порталу РИА Новости.

«Нехватка в организме человека определенных органических веществ может спровоцировать обильную потерю волос»,- констатировала медик.

В частности, заметила Невольникова, фактором поредения шевелюры может оказаться дефицит витамина D, особенно актуальный в зимнее время. Другими признаками его нехватки в организме являются перепады настроения, боли в костях и конечностях, потливость головы, быстрый набор веса, проблемы с пищеварением, работой кишечника.

Помимо этого, добавила врач, на состояние волос оказывает большое влияние железо – его недостаток тоже способствует их выпадению. При возникшей проблеме с их усиленной потерей будет не лишним сдать биохимический анализ крови, в который входят такие показатели, как трансферрин, ферритин и общее железо.

До этого дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что на показатели качества волос, их густоты влияет то, получает ли человек со своим питанием достаточно белка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трихологом Анфисой Лепеховой были названы продукты, помогающие остановить выпадение волос.

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Анна Невольникова
Анна Невольникова
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : выпадение волос, дефицит витаминов, Анна Невольникова
Эндокринолог связала выпадение волос с нехваткой одного витамина
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