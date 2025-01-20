Трихологом названы продукты, помогающие остановить выпадение волос
Трихолог Анфиса Лепехова посоветовала россиянам включать в повседневный рацион полезные для укрепления волос продукты.
Трихологом Лепеховов были названы продукты, помогающие остановить выпадение волос. В беседе с «Лентой.ру» специалист констатировала: остановить облысение можно с помощью специального режима питания. Эксперт отметила, что с этой целью в рацион включаются с следующие продукты:
- Богатые источники витамина В7 (биотин): пивные дрожжи, жирная рыба, постное мясо, яичные желтки, орехи, авокад;
- Богатые источники витамина А: печень, морковь, зеленые листовые овощи;
- Богатые источники витамина С: киви, черная смородина, лимон, облепиха;
- Богатые источники витамин Е: орехи, семечки, растительные масла.
До этого трихолог Алена Романова рассказала, как может отразиться ношение шапки зимой на состоянии волос.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызвать обильную потерю волос у мужчин. По словам терапевта Заремы Тен, мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анфиса Лепехова
ЗОЖ
дерматолог, трихолог
Оставить комментарий