Трихологом названы продукты, помогающие остановить выпадение волос

Богатые источники витамина В7 (биотин): пивные дрожжи, жирная рыба, постное мясо, яичные желтки, орехи, авокад;

Богатые источники витамина А: печень, морковь, зеленые листовые овощи;

Богатые источники витамина С: киви, черная смородина, лимон, облепиха;

Богатые источники витамин Е: орехи, семечки, растительные масла.

Трихологом Лепеховов были названы продукты, помогающие остановить выпадение волос. В беседе с «Лентой.ру» специалист констатировала: остановить облысение можно с помощью специального режима питания. Эксперт отметила, что с этой целью в рацион включаются с следующие продукты:Лепехова отметила , что коррекция питания как способ борьбы с выпадением волос бывает эффективной только в некоторых случаях. Когда возникает данная проблема, помочь с ее решением может только устранение первопричинного фактора, а он не всегда заключается в особенностях питания. Провоцировать интенсивную потерю волос также могут хронический стресс, дефицит железа, гормональные нарушения, аутоиммунные патологии, другие сбои в организме – их необходимо диагностировать как можно более точно. Выполнить такую дианностику можно только обратившись к врачу и проведя необходимо исследование, выполнив определенные тесты.До этого трихолог Алена Романова рассказала , как может отразиться ношение шапки зимой на состоянии волос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызвать обильную потерю волос у мужчин . По словам терапевта Заремы Тен, мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями.

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