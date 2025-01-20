Трихологом названы продукты, помогающие остановить выпадение волос

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выпадение волос

Трихолог Анфиса Лепехова посоветовала россиянам включать в повседневный рацион полезные для укрепления волос продукты.

Трихологом Лепеховов были названы продукты, помогающие остановить выпадение волос. В беседе с «Лентой.ру» специалист констатировала: остановить облысение можно с помощью специального режима питания. Эксперт отметила, что с этой целью в рацион включаются с следующие продукты:
  • Богатые источники витамина В7 (биотин): пивные дрожжи, жирная рыба, постное мясо, яичные желтки, орехи, авокад;
  • Богатые источники витамина А: печень, морковь, зеленые листовые овощи;
  • Богатые источники витамина С: киви, черная смородина, лимон, облепиха;
  • Богатые источники витамин Е: орехи, семечки, растительные масла.
Лепехова отметила, что коррекция питания как способ борьбы с выпадением волос бывает эффективной только в некоторых случаях. Когда возникает данная проблема, помочь с ее решением может только устранение первопричинного фактора, а он не всегда заключается  в особенностях питания. Провоцировать интенсивную потерю волос также могут хронический стресс, дефицит железа, гормональные нарушения, аутоиммунные патологии, другие сбои в организме – их необходимо диагностировать как можно более точно. Выполнить такую дианностику можно только обратившись к врачу и проведя необходимо исследование, выполнив определенные тесты.

До этого трихолог Алена Романова рассказала, как может отразиться ношение шапки зимой на состоянии волос.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызвать обильную потерю волос у мужчин. По словам терапевта Заремы Тен, мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями.

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Анфиса Лепехова
Анфиса Лепехова
ЗОЖ
дерматолог, трихолог
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Теги : выпадение волос, советы специалистов, Анфиса Лепехова
Трихологом названы продукты, помогающие остановить выпадение волос
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