Россиянки теряют волосы. Врач Егорова дала советы от их выпадения осенью

«Однако важно понимать, что выпадение волос в это время года свойственно не всем женщинам — это индивидуальная особенность», - констатировала медик.

«Важно следить за уровнем железа, витаминов – особенно витамина D», - подчеркнула специалист.

На днях стало известно, что у россиянок резко вырос спрос на услуги трихологов, к которым женщины обращаются с жалобами на поредевшие прически. По данным СМИ, россиянки, которые теряют волосы, отдают десятки тысяч рублей за возможность вернуть себе их прежнюю густоту.Врач Егорова отметила в комментарии «Вечерней Москве», что более интенсивное выпадение волос осенью является естественным процессом, который связан с подготовкой организма к зиме.Егорова дала советы, которые могут помочь от выпадения волос осенью. Специалист отметила, что одним из ключевых правил сохранения их красоты и густоты является отсутствие в организме дефицитов питательных веществ.Также, добавила Егорова, имеет значение, получает ли организм достаточно белка.Трихолог пояснила, что при возникшей проблеме выпадения волос нужно сдать биохимический анализ крови, в который входят такие показатели, как трансферрин, ферритин и общее железо. При выявлении нарушений в их содержании следует обратиться к терапевту и обсудить прием восполняющих препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при усилившемся выпадении волос следует проверить состояние щитовидной железы – проблемы с ней являются одной из частых причин их заметной потери.

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