Трихолог Аверкина: выпадение волос может оказаться следствием нехватки жидкости

«Водный баланс также напрямую влияет на красоту и упругость шевелюры. Это связано с тем, что волос на 15 % состоит из воды. Без достаточного количества жидкости фолликулы истощаются, и волосы начинают выпадать», - рассказала Анна Аверкина « Газете.Ru ».

Трихолог Аверкина обратила внимание на то, что волосы как весь организм подвергаются старению. Выпадение волос может быть одним из признаков этого процесса. Специалист пояснила, что с возрастом в организме снижается интенсивность белкового синтеза – в частности снижается выработка кератина, из которого преимущественно состоят волосы. Кроме того, организм начинает хуже вырабатывать такие белки как эластин и меланин, тоже влияющие на состояние волос. Это усиливает ломкость, склонность к выпадению, поседению.Трихолог подчеркнула, что недостаток белка способствует тому, что волосы становятся подвержены возрастному ухудшению – например, становится более интенсивным их выпадение. Поддерживать хорошее состояние волос помогают богатые белком продукты: прежде всего, животные, у которых более высок аминокислотный состав, важный для производства белков.Кроме того, для сохранения здоровья волос, профилактики их слабости и выпадения необходимо поддерживать баланс жидкости. Трихолог предупредила, что выпадение волос может оказаться следствием нехватки жидкостиЭксперт добавила, что с возрастом в организме часто возникает недостаток витаминов А и Е. Специалист предостерегла: следствием дефицита этих витаминов может оказаться выпадение волос вместе с волосяной луковицей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полный отказ от поваренной соли опасен для организма , об этом подробно рассказала врач-эндокринолог Маргарита Беленова.

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