Кардиолог Саргсян: избыток кофеина и стресс могут вызывать аритмию – когда идти к врачу?
Кардиолог Грета Саргсян объяснила, когда необходимо обращаться за проверкой состояния сердца при возникающей аритмии.
Термин «аритмия» используется при различных нарушениях нормального сокращения сердечной мышцы – оно может становиться как слишком быстрым, так и чересчур медленным, либо хаотичным, без какого-то определенного ритма. Кардиолог Саргсян рассказала, что вызывать аритмию могут избыток кофеина и стресс, но это далеко не все факторы, провоцирующие данное нарушение. Аритмия может возникать как под влиянием внешних обстоятельств так и в связи с заболеваниями.
«Аритмия может возникать вследствие сердечных патологий, таких как ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, миокардиты и кардиомиопатии, или иных факторов, включая ожирение, злоупотребление кофеином, алкоголем и курением, дисбаланс электролитов, гормональные нарушения, стресс и инфекции», - перечислила Грета Саргсян.
Кардиолог отметила, что при аритмии могут ощущаться следующие симптомы:
- Нерегулярное сердцебиение;
- Головокружение;
- Затрудненное дыхание, одышка;
- Боль в груди;
- Шум в ушах;
- Учащенный пульс;
- Паузы в работе сердца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиохирург Юрий Запрягаев предупредил: мерцательная аритмия бывает у людей разного возраста, даже у молодых.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Грета Саргсян
Здоровье
врач-кардиолог
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