Кардиолог Саргсян: избыток кофеина и стресс могут вызывать аритмию – когда идти к врачу?

«Аритмия может возникать вследствие сердечных патологий, таких как ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, миокардиты и кардиомиопатии, или иных факторов, включая ожирение, злоупотребление кофеином, алкоголем и курением, дисбаланс электролитов, гормональные нарушения, стресс и инфекции», - перечислила Грета Саргсян.

Нерегулярное сердцебиение;

Головокружение;

Затрудненное дыхание, одышка;

Боль в груди;

Шум в ушах;

Учащенный пульс;

Паузы в работе сердца.

Термин «аритмия» используется при различных нарушениях нормального сокращения сердечной мышцы – оно может становиться как слишком быстрым, так и чересчур медленным, либо хаотичным, без какого-то определенного ритма. Кардиолог Саргсян рассказала, что вызывать аритмию могут избыток кофеина и стресс, но это далеко не все факторы, провоцирующие данное нарушение. Аритмия может возникать как под влиянием внешних обстоятельств так и в связи с заболеваниями.Кардиолог отметила, что при аритмии могут ощущаться следующие симптомы:Саргсян добавила, что существует несколько видов аритмии. Одним из наиболее опасных распространенных видов является мерцательная аритмия, при которой значительно повышается риск инсульта. Кардиолог подчеркнула, что в случае возникновения вышеназванных симптомов нужно обращаться к врачу и проводить необходимую диагностику. Наиболее эффективным методом выявления аритмии является суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование), уточнила медик. Такое обследование наряду с соблюдением врачебных рекомендаций помогает предотвратить серьезные и угрожающие человеческой жизни последствия, подчеркнула Саргсян.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиохирург Юрий Запрягаев предупредил : мерцательная аритмия бывает у людей разного возраста, даже у молодых.

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