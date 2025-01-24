Врач сравнил мороженое с углеводно-жировой бомбой для организма

«С точки зрения здорового образа жизни классическое мороженое — углеводно-жировая бомба», - сказал гастроэнтеролог в комментарии для РИАМО

Врач Белоусов сравнил мороженое с углеводно-жировой бомбой для организма.Белоусов добавил, что такое лакомство содержит насыщенные молочные жиры и большое количество сахара, что негативно отражается на здоровье.Он обратил внимание, что магазинное мороженное нередко представляет собой продукт с высоким содержанием сахара, трансжиров и синтетических добавок. Употребление такой пищи увеличивает риск развития ожирения и заболеваний, связанных с высоким потреблением сахара.Говоря о видах мороженого, предпочтительного для употребления, Белоусов выделил натуральное сливочное мороженое. По словам врача, такой продукт должен быть приготовлен без искусственных красителей и консервантов, а также иметь низкое содержание сахара, предпочтительно замененного натуральными подсластителями.Также допустимо эскимо с качественной шоколадной глазурью без растительных жиров и синтетических добавок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Зухра Павлова констатировала : для некоторых граждан мороженое – особенно опасный продукт. В частности, лакомство не рекомендуется людям с лишним весом, а также людям со склонностью к высыпаниям на коже.

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