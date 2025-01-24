Врач сравнил мороженое с углеводно-жировой бомбой для организма

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мороженое

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что употребление мороженого должно быть исключительно умеренным.

Врач Белоусов сравнил мороженое с углеводно-жировой бомбой для организма.

«С точки зрения здорового образа жизни классическое мороженое — углеводно-жировая бомба», - сказал гастроэнтеролог в комментарии для РИАМО.

Белоусов добавил, что такое лакомство содержит насыщенные молочные жиры и большое количество сахара, что негативно отражается на здоровье.

Он обратил внимание, что магазинное мороженное нередко представляет собой продукт с высоким содержанием сахара, трансжиров и синтетических добавок. Употребление такой пищи увеличивает риск развития ожирения и заболеваний, связанных с высоким потреблением сахара.

Говоря о видах мороженого, предпочтительного для употребления, Белоусов выделил натуральное сливочное мороженое. По словам врача, такой продукт должен быть приготовлен без искусственных красителей и консервантов, а также иметь низкое содержание сахара, предпочтительно замененного натуральными подсластителями.
 
Также допустимо эскимо с качественной шоколадной глазурью без растительных жиров и синтетических добавок.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Зухра Павлова констатировала: для некоторых граждан мороженое – особенно опасный продукт. В частности, лакомство не рекомендуется людям с лишним весом, а также людям со склонностью к высыпаниям на коже.

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Евгений Белоусов
Евгений Белоусов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : вред мороженого, Евгений Белоусов, польза и вред
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