Врач Павлова объяснила, почему лучше полностью отказаться от мороженого

«В идеале от мороженого лучше отказаться всем людям», - заявила врач-эндокринолог в телеграм-канале.

«Небольшое количество белка и кальция, что содержится в молоке, которое используется для изготовления пломбира, фактические нивелируется большим количеством сахара и жира», - сказала специалист.

Врач-эндокринолог Павлова констатировала: для некоторых граждан мороженое – особенно опасный продукт. В частности, лакомство не рекомендуется людям с лишним весом, а также людям со склонностью к высыпаниям на коже. Максимум, что они могут себе позволить, – это съесть мороженое один раз в месяц.Павлова объяснила, почему лучше полностью отказаться от мороженого – данный продукт слишком беден на полезные питательные вещества, витамины и минералы, но при этом содержит слишком много сахара и калорий.Эксперт добавила, что употребление лакомства провоцирует серьезный скачок сахара и инсулина в крови (особенно если съедается натощак). Если и позволять себе мороженое, то только при условии, что оно съедается утром, а впереди предстоит насыщенный и физически активный день, требующий от человека большого расхода энергии. В противном случае оно лишь поспособствует активным процессам жироотложения.Его поедание стимулирует выработку «гормонов радости» эндорфинов, благодаря которым человек становится спокойнее, лучше спит и противостоит стрессу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в сильную жару нужно исключать любые силовые нагрузки на организм , особенно пожилым людям.

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