Врач Зубова: в шейном отделе позвоночника возникает один из самых редких видов рака
Врач-хирург Нина Зубова рассказала, какие злокачественные опухоли относятся к наиболее редким видам рака.
Хирург Зубова назвала четыре самых редких вида рака, пояснив, что к ним относятся онкологические заболевания, которые встречаются значительно реже остальных. При этом они уносят жизни сотни тысяч людей. По словам врача, такие злокачественные новообразования плохо поддаются терапии.
«Известно около 200 редких видов рака. К ним относят онкологические заболевания, которые развиваются менее чем у 2–6 человек на 100 тысяч населения в год. Однако суммарно редкие опухоли составляют 20–25% всех онкологических заболеваний. По некоторым данным, около половины пациентов с такими формами рака умирают в течение пяти лет после постановки диагноза», - об этом врач Зубова рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер».
Хирург добавила, что сложности с диагностикой и выбором лечения таких опухолей во многом объясняются тем, что специалистам не хватает научно обоснованных данных о природе редко встречающихся видов рака. Подобные типы опухолей хуже исследованы.
Один из самых редких видов рака – хордома, которой. свойственно развиваться в крестцовом и шейном отделе позвоночника, у основания черепа. Эта опухоль способствует разрушению костной ткани, сдавливанию нервов и сосудов, причем практически не реагирует на лучевую и химиотерапию (если удаляется хирургически, то часто рецидивирует и дает метастазы).
Также редкими считаются злокачественные опухоли сердца.
«При таком виде рака постепенно развивается одышка, нарушается сердечный ритм, человек чувствует себя утомленным и слабым. Рак сердца неизлечим, с помощью терапии можно только улучшить состояние пациента и смягчить проявления симптомов», - предупредила Нина Зубова.
Дополнительно она выделила рак аппендикса, который тоже относят к редким видам. Врач обратила внимание, что раковая опухоль в этом органе развивается практически бессимптомно. Только со временем человек может начать ощущать дискомфорт или боль в правой подвздошной области, приступы тошноты, исчезновение аппетита, нарушение стула. Хирург заметила, что подобные симптомы возникают при множестве разных болезней ЖКТ, и это сильно затрудняет диагностику опухолей.
Врач Зубова констатировала, что редким заболеванием является и рак тонкого кишечника – рак толстого кишечника возникает намного чаще. Что характерно для опухолей в тонком кишечнике: при их развитии могут проявляться неспецифичные симптомы, которые н ассоциируются с чем-то опасным.
«Как и опухоль аппендикса, злокачественные новообразования в тонком кишечнике тоже проявляются неспецифичными симптомами: боль в животе, тошнота, диарея, повышенная утомляемость», - уточнила врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Антон Иванов назвал гипотонию и повышенную тревожность возможными признаками рака мозга.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Нина Зубова
Здоровье
хирург
Оставить комментарий