Врач Зубова: в шейном отделе позвоночника возникает один из самых редких видов рака

«Известно около 200 редких видов рака. К ним относят онкологические заболевания, которые развиваются менее чем у 2–6 человек на 100 тысяч населения в год. Однако суммарно редкие опухоли составляют 20–25% всех онкологических заболеваний. По некоторым данным, около половины пациентов с такими формами рака умирают в течение пяти лет после постановки диагноза», - об этом врач Зубова рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер».

«При таком виде рака постепенно развивается одышка, нарушается сердечный ритм, человек чувствует себя утомленным и слабым. Рак сердца неизлечим, с помощью терапии можно только улучшить состояние пациента и смягчить проявления симптомов», - предупредила Нина Зубова.

«Как и опухоль аппендикса, злокачественные новообразования в тонком кишечнике тоже проявляются неспецифичными симптомами: боль в животе, тошнота, диарея, повышенная утомляемость», - уточнила врач.

Хирург Зубова назвала четыре самых редких вида рака, пояснив, что к ним относятся онкологические заболевания, которые встречаются значительно реже остальных. При этом они уносят жизни сотни тысяч людей. По словам врача, такие злокачественные новообразования плохо поддаются терапии.Хирург добавила, что сложности с диагностикой и выбором лечения таких опухолей во многом объясняются тем, что специалистам не хватает научно обоснованных данных о природе редко встречающихся видов рака. Подобные типы опухолей хуже исследованы.Один из самых редких видов рака – хордома, которой. свойственно развиваться в крестцовом и шейном отделе позвоночника, у основания черепа. Эта опухоль способствует разрушению костной ткани, сдавливанию нервов и сосудов, причем практически не реагирует на лучевую и химиотерапию (если удаляется хирургически, то часто рецидивирует и дает метастазы).Также редкими считаются злокачественные опухоли сердца.Дополнительно она выделила рак аппендикса, который тоже относят к редким видам. Врач обратила внимание, что раковая опухоль в этом органе развивается практически бессимптомно. Только со временем человек может начать ощущать дискомфорт или боль в правой подвздошной области, приступы тошноты, исчезновение аппетита, нарушение стула. Хирург заметила, что подобные симптомы возникают при множестве разных болезней ЖКТ, и это сильно затрудняет диагностику опухолей.Врач Зубова констатировала, что редким заболеванием является и рак тонкого кишечника – рак толстого кишечника возникает намного чаще. Что характерно для опухолей в тонком кишечнике: при их развитии могут проявляться неспецифичные симптомы, которые н ассоциируются с чем-то опасным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Антон Иванов назвал гипотонию и повышенную тревожность возможными признаками рака мозга

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