Врач назвал первыми признаками проказы светлые или бурые пятна на коже

«Проказа, или лепра, – это хроническая инфекция, которую провоцирует палочка Хансена (кислотоустойчивая бацилла). Источником заболевания чаще всего является зараженный человек, а первые признаки можно выявить по состоянию кожи», - констатировал медик.

«Первые признаки болезни – это светлые или бурые пятна на коже, причем на этих участках у человека низкая чувствительность к боли», - пояснил Иванов.

Врач Иванов назвал первыми признаками проказы появление пятен на коже, об этом он сообщил в разговоре с RT. Иванов отметил, что чаще всего возбудитель заболевания передается воздушно-капельным путем. Самое большое количество случаев заражения проказой приходится на Индию, Индонезию, Бразилию.Врач уточнил, что данная инфекция сначала поражает кожу, затем – нервные волокна, слизистую носоглотки, органы зрения. Внешние признаки заболевания начинают проявляться примерно через три года после заражения.Врач обратил внимание, что через несколько лет такие пятна подвергаются шелушению и изъязвлению. После этого на лице человека исчезают волосы, происходит отвисание ушных мочек и проваливается нос. Далее возникает паралич конечностей, человек теряет зрение.Медик добавил, что данное заболевание лечится с помощью антибиотиков – уже через несколько дней приема лекарств человек с проказой перестает быть заразным для окружающих. В целом ее лечение может продлиться до двух лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поездки в Индию для большинства туристов оборачиваются заражением потенциально опасными бактериями.

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