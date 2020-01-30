Всемирный день проказы: 6 мифов о заболевании
Проказа - это неправильно понимаемое заболевание, окруженное множеством мифов и заблуждений. О существующих ошибках в восприятии проказы рассказал портал the Health Site.
30 января является Всемирным днем проказы (по-другому лепры, болезни Хансена). Данное заболевание - одна из древнейших бактериальных инфекций в мире и самый стигматизированный недуг. Особое восприятие проказы связано с тем, какой ужас внушала она людям в прошлом. Болезнь была неизлечима, приводила к неминуемой инвалидности и смерти, что породило предрассудки и дискриминационное отношение к больным.
6 мифов о проказе:
Миф. Это очень заразное состояние.
Факт. Только повторный и тесный контакт с инфицированным человеком может вызвать лепру. При этом 95 процентов взрослых людей невосприимчивы к инфекции.
Миф. В случае проказы отпадают пальцы рук и ног.
Факт. Заболевание влияет на нервную систему, приводит к потере чувствительности в открытых частях тела, таких как руки, ноги и лицо. Из-за такого онемения возрастает риск травм, которые могут уродовать внешность. Но болезнь сама по себе не заставляет отваливаться пальцы.
Миф. Проказа хорошо описана в исторических текстах.
Факт. Лепра, упоминаемая в исторических текстах, сопровождалась множеством кожных аномалий - сыпью, пятнистой кожей, припухлостью. Это была очень заразная болезнь. Современная проказа не такая заразная.
Миф. Проказа - результат проклятия.
Факт. На самом деле причиной инфекции является медленно растущая бактерия Mycobacterium leprae.
Миф. Люди с проказой должны быть изолированы и содержаться в уединении.
Факт. Это не так! Антибиотики могут вылечить заболевание. В наши дни человек с проказой может жить нормальной жизнью среди семьи и друзей.
Миф. Лепра приводит к смерти.
Факт. Нет, от нее можно излечиться. Но лечение должно быть правильным и своевременным. При отсутствии лечения больные тяжелой формой заболевания погибают через 5-10 лет.
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