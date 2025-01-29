«Сосудосуживающие капли хорошо снимают симптомы насморка и заложенности носа, но при длительном использовании они вызывают зависимость», - подчеркнула медик.

«Есть также гормональные спреи, которые назначаются врачом. Они постепенно уменьшают отек носовых раковин и обладают накопительным эффектом – результат проявляется через две-три недели. В особо тяжелых случаях приходится прибегать к хирургии», - проинформировала Гончарова.

Лор Гончарова назвала способы побороть зависимость от капель для носа, об этом после разговора с врачом сообщила «Лента.ру». Оториноларинголог подчеркнула, что для профилактики такого привыкания к этим средствам пользоваться ими нужно строго непродолжительное время. Своим пациентам Гончарова советует применять назальные капли и спреи не дольше двух дней.При возникновении проблемы способом побороть зависимость от капель для носа может стать прекращение их применения. Можно попробовать перетерпеть в течение двух-трех дней – это часто дает нужный результат, отметила специалист.В качестве другой меры лор порекомендовала постепенно снижать дозировку, а затем перейти на детские сосудосуживающие капли (они содержат менее концентрированный раствор).Также в борьбе с зависимостью от назальных средств помогает закапывание только в одну ноздрю, подсказала оториноларинголог.Помимо того, можно увеличить временный интервал между закапыванием и вдобавок попытаться вместо лекарственных капель или спреев использовать солевые – такие средства помогают «обмануть» нос и заставить его нормально дышать без получения лекарственного компонента, к тому же они увлажняют слизистую (это тоже способствует нормальному дыханию).До этого врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сообщил , что самостоятельное использование людьми сосудосуживающих капель является типичной ошибкой, допускаемой при лечении насморка. Медик подчеркнул, что их применение не помогает избавиться от болезни, а подобный способ справиться с недугом является не более чем самообманом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отоларинголог Антон Ризаев предупредил : зависимость от назальных капель и спреев может довести человека до менингита.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.