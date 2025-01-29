Врач предупредила о вреде молока в пожилом возрасте

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стакан молока

Врач-эндокринолог Мария Калошина сообщила, что питье молока пожилыми людьми повышает риск опасных процессов в кишечнике.

Врач Калошина предупредила о вреде молока в пожилом возрасте, объяснив его неспособностью   пищеварительной системы усваивать напиток. По словам медика, в организме пожилых людей сокращается выработка фермента лактазы, необходимого для переваривания молока, а точнее – молочного сахара (лактозы).

«Фермент лактаза имеет свойство значительно снижаться в организме людей с возрастом. Из-за этого молочный сахар у пожилых людей не расщепляется, что делает его пищей для патологической микрофлоры толстого кишечника», - предупредила Калошина в разговоре с NEWS.ru.

Врач отметила, что когда количество потенциально патогенных микроорганизмов в кишечнике увеличивается, может начаться процесс брожения или гниения.

До этого врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что употребление молока становится нежелательным после 50 лет, так как в данном возрасте организм часто перестает нормально усваивать его и начинает реагировать на продукт как на что-то вредное и опасное. В этом случае после выпитого молока могут возникать аллергические симптомы – свидетельство реакции на содержащийся в молоке белок или сахар.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринолог Елена Киселева предупредила: избыток молочных продуктов в рационе может навредить сосудам.

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Мария Калошина
Мария Калошина
Здоровье
врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области
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Теги : вред молока, пожилые люди, Мария Калошина
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