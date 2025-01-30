Можно ли заразиться в общественном транспорте чесоткой?

«Теоретически, если больной проехал в автобусе, побывал в школе и так далее, он может заразить других людей, но это очень маловероятно».

«Наибольшая активность клеща приходится на вечернее и ночное время, поэтому риск передачи возрастает именно в эти часы».

Зуд;

Жжение в пораженной области;

Боли;

Покраснение кожи;

Образование узелков и пузырьков, заполненных жидкостью;

Проявление клещевого хода – линии телесного цвета, которая возвышается над кожей.

«Современные препараты позволяют избавиться от чесотки за 4-5 дней, но курс лечения обязательно должен назначить врач», - заявил Владислав Кабанов.

Чесотка является хроническим кожным заболеванием, которое провоцируется чесоточным клещом. Заметить его без специального оборудования невозможно, но когда паразит проникает в кожу, возникают сыпь и мучительный зуд, об этом врач Кабанов сообщил порталу Om1.ru . Чесотка может передаваться контактно-бытовым путем (чаще всего именно так ею и заражаются) – обычно через личные вещи или предметы человека, пораженного чесоточным клещом.Можно ли заразиться чесоткой в общественном транспорте? Вот что врач Кабанов сказал по этому поводу:Также медик заметил, что инфицирование паразитом, вызывающим данное заболевание, как правило происходит только при тесном контакте – заразиться чесоткой через рукопожатие практически невозможно. По словам эксперта, чесотка чаще всего распространяется внутри одной семьи, где люди пользуются общими предметами и спят вместе.Кабанов обратил внимание, что риск подхватить чесоточного паразита наиболее существенно повышается в позднее время суток.Симптомы чесотки:Почти всегда продукты жизнедеятельности паразита, проникшего в человеческий организм, вызывают аллергическую реакцию – возникает дерматит, воспаление кожи, на месте которого образуются корочки. Если человек не выдерживает зуда и расчесывает места поражения, воспалительный процесс усиливается и симптомы поражения кожи усугубляются вплоть до появления нагноений.При подозрении на чесотку нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Алексей Хухрев предупредил : возникающий у человека кожный зуд может указывать на почечную недостаточность или больную печень.

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