Повышение уровня холестерина в крови:

Развитие дефицита витамина D;

Чувство дискомфорта, болезненности в правом боку;

Возникновение сосудистых звездочек на теле;

Необъяснимые синяки на коже.

«Жировая болезнь печени может быть связана с алкогольной зависимостью, либо оказаться следствием наследственного фактора, результатом неправильного питания. С учетом этого следует отказаться от трансжиров, рафинированных углеводов, обилия сахара и соли в повседневном рационе», - констатировала медик.

Врач назвала нарушение зрения одним из признаков ожирения печени или жирового гепатоза, отметив, что при развитии данной патологии в организме снижается содержание витамина А (он ответствен за качество зрения). Помимо того, при патологическом накоплении жира в печени происходит ухудшение работоспособности, усиливается чувство усталости, потери энергии, приводит слова Мельниковой издание «МедиаПоток». Такое изменение в состоянии организма связано с тем, что ожиревшая печень перестает нормально осуществлять функцию фильтрации, и в нем становится больше токсинов.Другие признаки ожирения печени, названные врачом:Заметив у себя данные симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу и проверить состояние организма, посоветовала Мельникова.Мельникова обратила внимание, что жировой гепатоз может, возникнув, долгое время протекать без каких-либо симптомов. Обнаружить его в этом случае можно только при проведении УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ольга Шишова объяснила , как определить, что печень человека работает на пределе возможностей.

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