Врач предупредила, что стресс может стать одним из провокаторов язвы желудка

«Постоянное нервное напряжение может усиливать неприятные симптомы язвы и ухудшать состояние больного человека», - рассказала медик.

Язва желудка возникает вследствие поражения его слизистой оболочки и сопровождается изжогой, тошнотой, ощущением тяжести в желудке. Об этом напомнила врач Белева, которая также перечислила факторы, провоцирующие потенциально опасное заболевание. Гастроэнтеролог предупредила, что стресс может стать одним из провокаторов язвы желудка.Белева подчеркнула, что главной причиной язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки является инфицирование бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Следствием этой инфекции становится развитие хронического воспаления слизистой оболочки, вызывающего со временем язву.Кроме того, повредить слизистую оболочку и поспособствовать образованию язвенных участков может прием лекарств (например, обезболивающих).Также вероятность развития язвы повышается из-за курения, употребления алкоголя, приводит предостережение врача ufacitynews.ru До этого онколог Андрей Пылев предупредил о способности язвы желудка перерождаться в рак. Врач заявил, что риск развития злокачественной опухоли на месте язвы зависит от нескольких факторов, главный из которых — расположение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Татьяна Романенко сообщила : боли в животе из-за голода могут указывать на имеющуюся язву желудка.

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