Онколог Пылев: процесс перерождения язвы желудка в рак зависит от ее расположения
Как рассказал онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев, в рак перерождается каждая пятая язва желудка. Процесс развития злокачественной опухоли на ее месте зависит от нескольких факторов, главный из которых — расположение.
Онколог предупредил, что практически все язвы, которые образуются на большой кривизне желудка, рано или поздно становятся раковыми опухолями.
— Также угрозу представляют крупные язвы от двух сантиметров и длительно протекающая язвенная болезнь. С годами, конечно, риски существенно возрастают, — сказал он.
Язва располагается на слизистой оболочке желудка, она может вызывать боль, дискомфорт, тошноту и другие симптомы. Язвы возникают по разным причинам, включая Helicobacter pylori, длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), стресс и неправильное питание.
Рак желудка — злокачественная опухоль, которая может развиваться в слизистой оболочке желудка. Язва считается предраковым состоянием.
Некоторые хронические язвы увеличивают риск развития рака желудка. Если язва не заживает или вызывает постоянные симптомы, это тревожный сигнал.
Если у вас есть язва желудка и вы замечаете нижеперечисленные симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу:
- Необъяснимая потеря веса
- Постоянная рвота
- Кровь в рвоте или стуле
- Увеличение боли или изменение характера боли
- Потеря аппетита
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий