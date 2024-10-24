Онколог Пылев: процесс перерождения язвы желудка в рак зависит от ее расположения

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врач

Как рассказал онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев, в рак перерождается каждая пятая язва желудка. Процесс развития злокачественной опухоли на ее месте зависит от нескольких факторов, главный из которых — расположение.

Онколог предупредил, что практически все язвы, которые образуются на большой кривизне желудка, рано или поздно становятся раковыми опухолями.

— Также угрозу представляют крупные язвы от двух сантиметров и длительно протекающая язвенная болезнь. С годами, конечно, риски существенно возрастают, — сказал он.

Язва располагается на слизистой оболочке желудка, она может вызывать боль, дискомфорт, тошноту и другие симптомы. Язвы возникают по разным причинам, включая Helicobacter pylori, длительное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), стресс и неправильное питание.

Рак желудка — злокачественная опухоль, которая может развиваться в слизистой оболочке желудка. Язва считается предраковым состоянием.

Некоторые хронические язвы увеличивают риск развития рака желудка. Если язва не заживает или вызывает постоянные симптомы, это тревожный сигнал.

Если у вас есть язва желудка и вы замечаете нижеперечисленные симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу:

   - Необъяснимая потеря веса
   - Постоянная рвота
   - Кровь в рвоте или стуле
   - Увеличение боли или изменение характера боли
   - Потеря аппетита

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