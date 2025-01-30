Врач Павлова: скрытый голод заставляет людей есть много калорийной пищи и набирать вес

«Человек питается калорийной и энергетически насыщенной пищей, но при этом содержание и разнообразие питательных веществ остается недостаточным – потребность его организма в витаминах и минералах не удовлетворяется».

«Чтобы избежать скрытого голода, нужно питаться разнообразно, дробно, включать в рацион белок, клетчатку, сложные углеводы», - посоветовала врач.

Врач Павлова констатировала, что скрытый голод заставляет людей есть много калорийной пищи – они тяготеют к поеданию булочек, шоколада, чипсов, пиццы, гамбургеров. При этом нарушении хочется есть даже если количество поглощенных калорий оказывается более чем достаточным. Павлова отметила, что за таким скрытым голодом таятся множественные дефициты витаминов и минералов.Медик добавила, что от такой нехватки витаминов и минералов страдают мужчины и женщины разных возрастов, но особенно сильно – люди с сахарным диабетом второго типа. Согласно исследованию, чаще всего людям с диабетом недостает таких веществ как витамина D, магний, железо, витамин В12.Чтобы не допускать возникновения дефицита витаминов и микроэлементов, нужно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, подчеркнула врач. Когда в рационе присутствуют мясо, рыба, овощи, фрукты и другие продукты, то организм получает необходимые ему вещества, и вспышек неконтролируемого аппетита не происходит, пишет «Доктор Питер».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор медицинских наук Вадим Покровский рассказал , каким должно быть питание, улучшающее защиту людей от возникновения рака.

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