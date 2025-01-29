Орехи и капуста названы среди продуктов, которые снижают риск появления рака
Доктор медицинских наук Вадим Покровский рассказал о продуктах, улучшающих защиту людей от возникновения рака.
Сократить вероятность возникновения злокачественных опухолей помогает соблюдение правильного рациона питания – об этом профессор Покровский сообщил в разговоре «АиФ». Как пишет издание, орехи были названы ученым среди продуктов, которые снижают риск появления рака.
«Орехи содержат исключительно полезные растительные жиры, которые снижают риск не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний», - отметил Вадим Покровский.
Медик добавил, что из фруктов предпочтительнее выбирать несладкие плоды, которые обладают низким гликемическим индексом. По словам Покровского, в таких продуктах содержится меньше быстроусвояемых углеводов и одновременно много клетчатки. Их умеренное потребление помогает улучшить функционирование организма вместе с его защитными механизмами.
Профессор обратил внимание, что для профилактики онкозаболеваний в рацион обязательно нужно включать продукты с высоким содержанием клетчатки, список которых возглавляют крестоцветные: разные виды капусты, редис. В то же время нужно помнить, что растительная пища не содержит некоторые витамины и микроэлементы, или что нужные организму вещества плохо из нее усваиваются, подчеркнул эксперт.
В целом, считает Покровский, в питании не должно быть однообразия и чрезмерности. Здоровье человека зависит от бактерий, обитающих в организме, и чтобы они не «бунтовали», необходима разнообразная пища натурального происхождения.
До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что предотвратить рак помогают продукты, снимающие воспаление. В их числе он назвал гречку и хлеб.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Алевтина Киселева предупредила: риск рака повышает пристрастие к ультрапереработанным продуктам.
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Вадим Покровский
ЗОЖ
заведующий кафедрой биохимии РУДН, доктор медицинских наук, профессор
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