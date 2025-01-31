Врач заявила, что нормализовать холестерин в крови помогает достаточное питье воды

«Холестерин участвует в построении клеточных мембран. В случае хронического обезвоживания или малого потребления воды для поддержания нормального функционирования клеток и защиты их от существенной потери внутриклеточной жидкости организм будет вынужден синтезировать дополнительное, а значит, избыточное количество холестерина», - объяснила Мещерякова.

Врач Мещерякова заявила, что нормализовать холестерин в крови помогает достаточное питье воды, об этом она сообщила изданию «Известия». Подчеркивая важность соблюдения полноценного питьевого режима, диетолог отметила: когда организм не получает воду в необходимом количестве, в нем активизируются процессы выработки холестерина. (Эксперт уточнила, что до 80% процентов всего холестерина, циркулирующего в крови, — это эндогенный холестерин, который синтезируется самим организмом).Врач подчеркнула, что для профилактики гиперхолестеринемии следует употреблять не менее 30 мл чистой питьевой воды на килограмм веса ежедневно.Помимо того, добавила Мещерякова, нормализовать холестерин в крови помогает отказ от ненужных напитков – прежде всего, от газированных и сладких.Говоря о питании, способствующем нормализации уровня холестерина, диетолог посоветовала употреблять достаточно продуктов, улучшающих процессы жирового обмена. В их числе она назвала источники полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а также овощи и крупы, богатые клетчаткой. Эксперт пояснила, что такие продукты способны повышать уровень «хорошего» холестерина в крови, благодаря чему нормализуется жировой обмен и профилактируется увеличение концентрации «плохого» холестерина – главного провокатора атеросклеротических бляшек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи из Уфы рассказали о четырех признаках нехватки воды в организме.

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