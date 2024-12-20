Медики из Уфы рассказали о четырех признаках нехватки жидкости организму зимой

Врачи, работающие в уфимском Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, посоветовали помнить, что зимой организм, несмотря на холодную погоду, продолжает терять жидкость, в том числе потея. Кроме того, влага испаряется посредством дыхания, кашля, мочеиспускания. Также зимой наше тело подвергается воздействию отопления, обогревателей – все это дополнительно стимулирует потерю влаги и негативно влияет на состояние слизистых оболочек и кожи, которые в большой степени зависят от воды.Последствия недостаточного питья воды могут быть очень серьезными: в их числе медики назвали хронические заболевания почек, респираторные инфекции, гипертонию, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.Медики из Уфы рассказали о четырех признаках. По их словам, на недостаток влаги сухая кожа, ухудшение состояния губ (шелушение, трещины), повышенная усталость, головокружения.Врачи обратили внимание, что чистую воду рекомендуется пить регулярно в течение дня. Но общий объем жидкости, который они советуют употреблять (порядка восьми стаканов) включает в себя не только воду, но и другие напитки, супы.До этого врач-гериатар Надежда Рунихина рассказала , что с возрастом люди могут хуже ощущать жажду и пить слишком мало воды. При этом недостаток воды повышает в организме риск сгущения крови и появления тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова констатировала, поддерживание водного баланса помогает избавиться от проблемы отекшего лица

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