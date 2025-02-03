Врач назвала причину появления запаха старости и способы избавиться от него

«С возрастом кожа теряет способность вырабатывать достаточное количество кожного сала, а процесс обновления клеток замедляется. Это приводит к накоплению окисленных веществ, таких как 2-ноненаль. Именно это соединение — продукт окисления жирных кислот омега-7 — обладает характерным запахом», - рассказала Александра Филева.

«Запах тела также может меняться из-за сахарного диабета, болезней почек, печени, дыхательной системы и приема некоторых лекарств»», - обратила внимание медик.

Добавить в рацион больше свежих растительных продуктов – овощей, ягод, фруктов (в первую очередь цитрусовых);

Придерживаться сбалансированного питания: оно должно включать продукты, богатые белком, а также полезными жирными кислотами;

Отказаться от жирных, жареных блюд, фастфуда, а также продуктов, содержащих большое количество консервантов;

Тщательно следить за поддержанием гигиены;

Проверяться на наличие хронических заболеваний и заниматься их лечением.

Врач Филева назвала причину появления запаха старости. Одной из ключевых причин такого изменения с телом, по словам эксперта, являются возрастные процессы в коже.Помимо того, добавила она, с наступлением старения в человеческом теле усиливаются процессы окисления жиров, что способствует образованию соединений с выраженным запахом.Медик предупредила, что определенные пищевые привычки могут способствовать тому, что с возрастом запах тела может становиться более концентрированным и неприятным. Например, пристрастие к продуктам с трансжирами или к жареной пище бывает связано с повышенной активностью потовых и сальных желез, секрет которых усваивается микробами на поверхности кожи. Они, в свою очередь, могут выделять в результате его переработки неприятно пахнущие вещества.Порталу «Доктор Питер» Филева назвала способы избавиться от запаха старости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые запахи, исходящие от тела, должны настораживать и сигнализировать о необходимости обращаться к врачу. В частности, дерматокосметолог Григорий Гольдин назвал среди них «фруктовое» дыхание, слишком сильный запах ног, а также крайне неприятный запах, возникающий при посещении туалета.

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