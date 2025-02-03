Врач назвала причину появления запаха старости и способы избавиться от него
Врач-дерматолог Александра Филева объяснила, почему может возникать так называемый запах старости.
Врач Филева назвала причину появления запаха старости. Одной из ключевых причин такого изменения с телом, по словам эксперта, являются возрастные процессы в коже.
«С возрастом кожа теряет способность вырабатывать достаточное количество кожного сала, а процесс обновления клеток замедляется. Это приводит к накоплению окисленных веществ, таких как 2-ноненаль. Именно это соединение — продукт окисления жирных кислот омега-7 — обладает характерным запахом», - рассказала Александра Филева.
Помимо того, добавила она, с наступлением старения в человеческом теле усиливаются процессы окисления жиров, что способствует образованию соединений с выраженным запахом.
«Запах тела также может меняться из-за сахарного диабета, болезней почек, печени, дыхательной системы и приема некоторых лекарств»», - обратила внимание медик.
Медик предупредила, что определенные пищевые привычки могут способствовать тому, что с возрастом запах тела может становиться более концентрированным и неприятным. Например, пристрастие к продуктам с трансжирами или к жареной пище бывает связано с повышенной активностью потовых и сальных желез, секрет которых усваивается микробами на поверхности кожи. Они, в свою очередь, могут выделять в результате его переработки неприятно пахнущие вещества.
Порталу «Доктор Питер» Филева назваласпособы избавиться от запаха старости.
- Добавить в рацион больше свежих растительных продуктов – овощей, ягод, фруктов (в первую очередь цитрусовых);
- Придерживаться сбалансированного питания: оно должно включать продукты, богатые белком, а также полезными жирными кислотами;
- Отказаться от жирных, жареных блюд, фастфуда, а также продуктов, содержащих большое количество консервантов;
- Тщательно следить за поддержанием гигиены;
- Проверяться на наличие хронических заболеваний и заниматься их лечением.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александра Филева
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