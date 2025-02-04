У популярного антибиотика выявлен опасный побочный эффект в виде риска внезапной смерти

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прием лекарств

Антибиотик, ставший популярным в период пандемии коронавируса, как оказалось, может угрожать человеческой жизни.

У популярного антибиотика выявлен опасный побочный эффект в виде риска внезапной смерти, об этом сообщило издание «Царьград». Речь идет о препарате Азитромицин, который получил распространение в период борьбы с COVID-19,

«Прием этого препарата а некоторых случаях может привести к осложнениям в сердечно-сосудистой системе и даже к внезапной сердечно-сосудистой смерти».

По данным источника, Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России подтвердил, что прием данного антибиотика двукратно увеличивает риск внезапного летального исхода. Особенно существенным такой риск становится в течение первых пяти дней использования медикамента.

Врачи рекомендуют перед назначением азитромицина выполнять пациентам электрокардиограмму.

До этого российские специалисты предупредили, что использование антибиотиков не по назначению медработников таит в себе множество рисков для организма и даже для жизни людей. Как сообщил реаниматолог Алексей Карзин, антибиотики при бездумном применении могут провоцировать разнообразные неблагоприятные реакции: от банальной сыпи на теле до анафилактического шока со смертельным исходом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарколог Виталий Холдин рассказал, насколько в реальности опасно сочетать антибиотики и алкоголь.

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Теги : антибиотики, риск смерти, проблемы с сердцем
У популярного антибиотика выявлен опасный побочный эффект в виде риска внезапной смерти
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