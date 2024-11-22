Нарколог Холдин рассказал, насколько в реальности опасно сочетать антибиотики и алкоголь

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прием лекарств

Опасно ли сочетать антибиотики и алкоголь на самом деле, объяснил нарколог Виталий Холдин.

Нарколог Холдин напомнил: пациентам, которым назначаются антибиотики, запрещается употреблять алкоголь. Эксперт рассказал в беседе с «Радио 1», насколько в реальности опасно сочетать эти препараты со спиртным.

Холдин констатировал, что подобное сочетание опасно прежде всего из-за риска утраты эффекта лекарств.

«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьет курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», - поделился специалист.

Холдин добавил, что другая опасность заключается в способности алкоголя обострять побочные эффекты от антибиотиков. Кроме того, из-за сочетания данных медикаментов со спиртными напитками возрастает вероятность возникновения аллергических реакций. Пациенту в этом случае придется подбирать другое лекарство.

Виталий Холдин подчеркнул, что к использованию антибиотиков нужно относиться очень серьезно. При лечении ими нужно дисциплинированно соблюдать предписания врачей в том, что касается дозировки, времени приема и других условий употребления этих препаратов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием антибиотиков разрушает человеку кишечный микробиом, от состояния которого в большой степени зависит его иммунитет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области
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Теги : антибиотики, Алкоголь, Виталий Холдин
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