Нарколог Холдин рассказал, насколько в реальности опасно сочетать антибиотики и алкоголь

«Из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате возможен вариант, что человек пропьет курс антибиотиков, а лечебного эффекта не получит», - поделился специалист.

Нарколог Холдин напомнил: пациентам, которым назначаются антибиотики, запрещается употреблять алкоголь. Эксперт рассказал в беседе с «Радио 1», насколько в реальности опасно сочетать эти препараты со спиртным.Холдин констатировал, что подобное сочетание опасно прежде всего из-за риска утраты эффекта лекарств.Холдин добавил, что другая опасность заключается в способности алкоголя обострять побочные эффекты от антибиотиков. Кроме того, из-за сочетания данных медикаментов со спиртными напитками возрастает вероятность возникновения аллергических реакций. Пациенту в этом случае придется подбирать другое лекарство.Виталий Холдин подчеркнул, что к использованию антибиотиков нужно относиться очень серьезно. При лечении ими нужно дисциплинированно соблюдать предписания врачей в том, что касается дозировки, времени приема и других условий употребления этих препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием антибиотиков разрушает человеку кишечный микробиом , от состояния которого в большой степени зависит его иммунитет.

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