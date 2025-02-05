Эксперт предупредил об опасных осложнениях гриппа и назвал способы избежать их

«Грипп — это острое инфекционное заболевание, которое может привести к осложнениям, в том числе тяжелым. Пациент может столкнуться с геморрагическим отеком легких и проблемами с сердечно-сосудистой системой — миокардитом и перикардитом», - предостерег Исаев.

«Если лихорадка вызывает сильные головные боли и трудности с засыпанием, то можно принять жаропонижающие препараты, не дожидаясь, пока температура поднимется до 38,5 градусов», - дополнил эксперт.

Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев напомнил россиянам о серьезности такого заболевания как грипп и предупредил об опасных осложнениях инфекции. Одним из них эксперт назвал нарушения в работе сердца, об этом он рассказал изданию «Известия».Эксперт назвал способы избежать опасных осложнений гриппа. Прежде всего для того нужно следовать при заболевании врачебным рекомендациям, сказа специалист. Он подчеркнул, что грипп характеризуется очень быстрым процессом ухудшения самочувствия, у заболевших происходит резкое повышение температуры тела, развивается крайне сильная слабость. Исаве посоветовал при первых же симптомах гриппа обращаться к врачу и следовать его рекомендациям. По словам эксперта, лишь врач может назначить необходимое лечение в соответствии с возрастом и состоянием пациента.Андрей Исаев добавил, что во время заболевания важно соблюдать самоизоляцию, чтобы не распространять инфекцию – нужно оставаться дома и на время исключить контакты с другими людьми.Также он порекомендовал поддерживать водный баланс в период болезни, пить чаи и компоты.До этого иммунолог Владимир Болибок сообщил , что в России начался рост заболеваемости ОРВИ, и грипп входит в число главных сезонных инфекций. Медик констатировал, что преобладать в этот раз будет свиной грипп (штамм H1N1), который отличается особенно бурным развитием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым были названы симптомы гриппа, требующие срочного обращения к врачу.

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