Терапевт предупредила о неочевидных признаках дефицита железа в организме

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дефицит железа

Терапевт Татьяна Терехова напомнила об опасности для здоровья такого нарушения как дефицит железа.

Терапевт Терехова предупредила, что дефицит железа в организме может проявляться неочевидными признаками, что часто ведет к несвоевременному выявлению данной проблемы. Между тем, длительная нехватка железа способствует развитию анемии, при которой возникают нарушения в системе кроветворения, снижается гемоглобин и ухудшается поступление кислорода в органы и ткани.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Терехова отметила, что проявления недостатка железа часто списывают на влияние погоды, рутинное переутомление или стресс.

«Ранние признаки дефицита часто остаются незамеченными: усталость списывают на напряженную работу или сезонные факторы, а головные боли — на перемены погоды или магнитные бури. Поэтому пациенты нередко обращаются к врачу только при развитии тяжелой анемии», - обратила внимание медик.

Терапевт назвала следующие признаки дефицита железа:
  • Быстрая утомляемость;
  • Постоянная слабость, апатия, низкий тонус;
  • Сонливость;
  • Трудности с концентрацией внимания;
  • Забывчивость;
  • Головокружение при перемене положения тела;
  • Темные круги под глазами;
  • Пониженное артериальное давление.
Медик подчеркнула, что при подозрении на дефицит железа важно обращаться к врачу и следовать его рекомендациям, а не заниматься самолечением. Терапевт сообщила, что проблему может вызывать как неправильный рацион, так и имеющаяся в организме патология, которую (при ее наличии) необходимо выявить.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что малоизвестным признаком дефицита железа является плохое самочувствие, возникающее у человека в душных помещениях.

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Теги : дефицит железа, признаки нарушений, Татьяна Терехова
Терапевт предупредила о неочевидных признаках дефицита железа в организме
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