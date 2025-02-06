Терапевт предупредила о неочевидных признаках дефицита железа в организме
Терапевт Татьяна Терехова напомнила об опасности для здоровья такого нарушения как дефицит железа.
Терапевт Терехова предупредила, что дефицит железа в организме может проявляться неочевидными признаками, что часто ведет к несвоевременному выявлению данной проблемы. Между тем, длительная нехватка железа способствует развитию анемии, при которой возникают нарушения в системе кроветворения, снижается гемоглобин и ухудшается поступление кислорода в органы и ткани.
В разговоре с «Вечерней Москвой» Терехова отметила, что проявления недостатка железа часто списывают на влияние погоды, рутинное переутомление или стресс.
«Ранние признаки дефицита часто остаются незамеченными: усталость списывают на напряженную работу или сезонные факторы, а головные боли — на перемены погоды или магнитные бури. Поэтому пациенты нередко обращаются к врачу только при развитии тяжелой анемии», - обратила внимание медик.
Терапевт назвала следующие признаки дефицита железа:
- Быстрая утомляемость;
- Постоянная слабость, апатия, низкий тонус;
- Сонливость;
- Трудности с концентрацией внимания;
- Забывчивость;
- Головокружение при перемене положения тела;
- Темные круги под глазами;
- Пониженное артериальное давление.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что малоизвестным признаком дефицита железа является плохое самочувствие, возникающее у человека в душных помещениях.
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